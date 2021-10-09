14-річний палій – раніше судимий. Подробиці жорсткого вбивства чоловіка в Херсонській області

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У Херсонській області 41-річний чоловік, якого підпалили підлітки, був п'яний і заснув біля паркану. Там на нього і напав юнак, який тільки рік тому вийшов з-під варти за крадіжку.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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Подробиці трагедії

Будинок родичів, до якого прямував ввечері 41-річний Роман, був за декілька метрів від місця трагедії. Він не зміг дійти і п'яним заснув біля паркану. Незабаром сусіди почули крики – люди намагалися врятувати Романа від вогню, але марно – від опіків він помер на місці. Медики, коли приїхали на місце, тільки констатували смерть.

Сусіди добре відгукуються про загиблого – кажуть, хоч і багато пив, але був хорошою людиною і нікого не ображав.

Правоохоронці з'ясували – на людині палав одяг і підпалили його навмисно. Головний підозрюваний – 14-річний школяр, його вже затримали.

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Також з'ясувалося, що підліток рік як повернувся з реабілітаційної установи, де відбував покарання за крадіжку. Зараз з ним працюють слідчі, готують підозру. За злочин юнакові загрожує 15 років у в'язниці.

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