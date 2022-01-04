COVID-прогноз: яким буде третій рік пандемії та що чекати українцям (відео)

Уся Україна в "жовтій" карантинній зоні. Найнижчий рівень захворюваності — на Херсонщині, найвищий — у Києві. Головний санітарний лікар обіцяє, що вже скоро усі охочі українці зможуть отримати третю, бустерну дозу вакцини. Яким же буде третій рік пандемії, чи вируватиме вірус і далі, а може нарешті забудемо про маски й карантин? Прогнози збирала кореспондентка "Сьогодні" Людмила Гаврилюк.

Прогнози лікарів

Боротьба з коронавірусом у новому році чимось нагадує шахову партію, де кожен з нас має свою роль. Яким буде результат і кому таки поставлять шах і мат — наразі невідомо. Утім сказати можна достеменно: гра легкою не буде.

Реклама

Перший свій хід ми уже зробили — масово вакцинуємось. Саме це і допоможе протистояти коронавірусу цьогоріч. І навіть його ходи — не будуть смертельними. Це найлегший сценарій, що прогнозують інфекціоністи. Утім навіть тоді розслаблятися зарано, варто обмірковувати кожен крок і не давати вірусу простору для маневру. Надалі житимемо у карантинних умовах, але уже без чергового локдауну.

"Однозначно буде новий підйом захворюваності. Станом на зараз люди більше перемішаються в середині країни, свята плюс подорожі за кордон", — каже керівниця відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров'я Оксана Кошалко.

"Більше у нас буде легких форм, тому що імунітет у нас є. Люди не хворіють, люди не хворіють важко. Таких важких форм, які потребують стаціонару, кисневої терапії, я думаю, буде набагато менше", — розповідає інфекціоніст Юрій Жигарєв.

Загроза "Омікрону"

Та велику загрозу може принести новий штам "Омікрон". Він уже стрімко шириться світом. Упритул наблизився і до нас.

Саме Омікрон може спровокувати чергову хвилю коронавірусу. Її прогнозують уже на початок року. Число заражених, кажуть експерти, зростатиме і навіть до 40 тисяч на добу.

Реклама

"Занепокоєння якраз пов’язане з тим, що він може розповсюджуватись більш швидко, це по-перше, і по-друге, вакцини може трошки не так працюють добре, проти нього, як проти інших варіантів", — зазначив інфекціоніст Юрій Жигарєв.

Навіть попри зниження ефективності вакцини таки працюватимуть. Госпіталізацій і смертності буде менше. Тож і у цьому сценарії усі надії на вакцину.

"Ми очікуємо, що за хвилями захворюваності, можливо, ми отримуємо наступну хвилю більшу, ніж навіть за "Дельта". У нас понад 40% дорослого населення уже вакциновані повним курсом, ми очікуємо, що це буде таким непоганим і дуже хорошим впливом, що може зменшуватися госпіталізація", — каже керівник школи економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Новий COVID-штам

Найгірше, що нас очікує у 2022 році — новий штам коронавірусу. Більш агресивний та смертоносніший. Тоді потрібно буде шукати слабкі місця мутованого штаму і удосконалювати вакцину. Цей сценарій — небажаний, утім цілком реальний.

"Ми розуміємо, на "Омікроні" усе не зупиниться. Ці нові варіанти, вони можуть все-таки уникати дії поствакцинального імунітету. Ми повинні буди до цього готовими", — наголосив інфекціоніст Юрій Жигарєв.

Остаточно відомо, цього року пандемія не скінчиться. Утім, 2022 стане роком істини у боротьбі з коронавірусом. І стане зрозуміло, чи дієві вакцини і чи варто розробляти нові.

Реклама

"Омікрон" в Україні. Які COVID-вакцини довше захищають від штаму

В Україні вже виявляли випадки небезпечного штаму "Омікрон". Британські вчені розповіли, які вакцини, що використовуються в країні, краще захищають від нового варіанту коронавірусу. Про це йдеться в дослідженні, яке було проведене агентством охорони здоров'я та безпеки Великої Британії.

Виявилося, що навіть подвійна доза AstraZeneca не дає жодного ефекту проти симптоматичної інфекції від "Омікрону" через 20 тижнів після другого щеплення.

Ефективність вакцин Pfizer і Moderna впала до 10% за той же період.

Вчені додали, що бустерні дози COVID-вакцин як і раніше забезпечують хороший захист від госпіталізації і ризик після третього уколу знижується до 81%.

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід наголосив, частина аналізу показує, що невакциновані люди мають у вісім разів більше шансів опинитися в лікарні з COVID-19, ніж люди, які нещодавно щепилися бустерною дозою.

Читайте також