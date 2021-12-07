Експеримент "Сьогодні": чи перевіряють COVID-сертифікати на вокзалах, у закладах харчування та кінотеатрах (відео)

Київ та ще 8 областей відсьогодні виходять із "червоної зони". Пожовтіють Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області. Та розслаблятися зарано, а надто невакцинованим, бо навіть у "жовтій зоні" для них — суворий карантин. Ті, хто не мають бодай однієї дози або негативного ПЛР-тесту, не потраплять на концерт, в кіно, до спортзалів та ресторанів. І це ще не все. Жовтий COVID-сертифікат чинний лише 30 днів — це щоб ніхто не зволікав із другою дозою вакцини. Сертифікати на вході до закладів перевірятимуть по-новому: персонал має зісканувати QR-код, і переконатися, що документ не фальшивий. Як усе це діє — кореспондентка "Сьогодні" Ксенія Барвіненко провела експеримент.

Перевірка вокзалів

Ми вирішили перевірити, як дотримуються урядових настанов. Перша зупинка — залізничний вокзал. Озброюємось прихованою камерою, сертифікатом про вакцинацію і вирушаємо на ревізію.

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До вокзалу зайшли безперешкодно. На вході виміряли температуру і спокійно пустили, не спитавши жодного документа. Може на автостанції сумлінніше дотримують наказів Кабміну? А тут замість перевірки, на вході одразу пропонують автобусні маршрути по всій Україні. Спробуємо придбати квиток. Прямуємо до дверей із написом "каса", а там світло не горить, темінь в коридорах. Як тут перевіряють сертифікати, як тут дотримуються коронавірусних обмежень — не відомо.

Бачимо ще одну вивіску — квитки в Європу. Запитуємо, чи можна купити проїзний без сертифіката.

"Як без сертифіката? Та ви що?", — дивується касир та не продає квиток.

Яка ситуація у кафе?

Далі прямуємо до кафе. Без сертифіката не пускають. Показуємо документ, однак охорона його навіть не сканувала та пропустила в заклад. З однією дозою не пускають теж.

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Кінотеатри

А яка ж ситуація у кінотеатрах? Перш ніж взяти попкорн і вмоститись у крісло перед величезним екраном — перевірка документів: зелений сертифікат, негативний ПЛР-тест, якому не більше трьох днів, або довідка, що перехворіли — не більше ніж 6 місяців.

З'ясувалося, що найсумлінніше карантинних обмежень дотримують саме в кінотеатрах: без сертифіката про вакцинацію, негативного тесту або довідки про одужання від коронавірусу не пускають навіть до вбиральні. А щоб придбати квиток і подивитися фільм — годі й говорити.

Правила підприємців не лякають

Нові правила, хоч стали суворіші, однак підприємців не лякають. Вони кажуть, і до цього перевіряли документи.

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"Для всіх тих, хто перебували в "червоній зоні", всі ці зміни нічого нового не несуть", — зауважив ресторатор Максим Храмов.

Власне жовтими від завтра стануть вісім областей та Київ. Та на обмеження для невакцинованих це істотно не вплине. Єдине послаблення — обов'язкова хоч одна доза щеплення для відвідування громадських закладів.

Чи буде локдаун на Новий рік?

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав українців зустріти Новий рік у колі рідних і близьких, а також з повним курсом вакцинації проти COVID-19. Крім того, він зазначив, що посилювати карантин на новорічні свята не планується.

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