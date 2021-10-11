Фонд Ріната Ахметова допоміг Владиславі повернути слух

У сезон застуд і ГРВІ батькам лікарі-сурдологи радять ретельніше стежити за перебігом хвороб у дітей. А після таких недуг, як вітрянка, рекомендують пройти повне обстеження. І перш за все перевірити необхідно вуха. На жаль, в країні збільшуються випадки, коли діти втрачають слух після ускладнень. Чим можна допомогти — з'ясовувала кореспондентка "Сьогодні" Юлія Міншакірова.

Інна Река та її семирічна донька Влада чекають на прийом сурдолога. Дівчинку не відірвати від книг. Останнім часом маленькій легше спілкуватися за допомогою картинок. Мати дитини каже, що відразу не звертала увагу на те, що її донька погано чує.

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У Інни немає рідних, які б допомогли їй подбати про велику родину. Спочатку жінка втратила батьків, потім — чоловіка.

"Я залишилася одна з дітьми. Я впала в депресію. Потім взяла себе в руки, і себе дітям віддала, подарувала", — розповідає Інна Река.

Влада в чотири роки важко перехворіла на вітряну віспу. Дівчинку ледь врятували.

"Поверхнево ми вітрянку лікували, а всередині ми не лікували. Нам ніхто не підказав, і воно пішло до головного мозку", — каже мати дівчинки.

Згодом це викликало хронічний отит. Сурдолог Владислав Устянський пояснює, чим небезпечні такі запалення.

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"Найчастіше — це пізні виявлені внутрішні отити. Вони супроводжують порушення у дітей, оскільки дітки не можуть сказати, що їх турбує. Батьки пізно звертаються до лікаря, коли вже у дитини є порушення слуху", — зазначив лікар-сурдолог Владислав Устянський.

На прийомі у сурдолога Влада завмирає від подиву і несподіванки. Вперше після хвороби чує чітко голос мами.

За словами лікаря, слуховий апарат компенсує втрату слуху. Протез дівчинці надав Фонд Ріната Ахметова. Адже самостійно придбати такий апарат Інна не в змозі. Живе з дітьми в селі, заробляє на життя доглядальницею.

Благодійна організація підтримує дітей з порушеннями слуху з 2007-го року. Понад двісті дітей отримали допомогу.

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"З фондом Ріната Ахметова працюємо регулярно. Дуже часто допомагають діткам", — говорить сурдолог Владислав Устянський.

Вчитися Влада буде в інклюзивному класі. І вже через пів року, говорить сурдолог, дівчинка значно поліпшить вимову. Такі прогнози лікарів дають Інні крила, які так потрібні цій родині.

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