Фонд Ріната Ахметова допомагає реабілітуватися дітям після жорстокостей на Донбасі

В Україні психологічна реабілітація необхідна мало не кожному свідкові жахливих подій на Донбасі. Фахівці пояснюють: в боротьбі з травмою війни час не лікує, навпаки, може зашкодити. Хто потребує допомоги, а хто її надає — з'ясовував кореспондент "Сьогодні" Ростислав Сисоєв.

З кожним роком Аня все більше схожа на маму. Добра, світла, красива — вона надає бабусі сил жити далі. Завдяки фотографіям з мамою, дівчинка назавжди запам'ятала обличчя найближчої людини. А її чарівний голос поступово забуває.

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Трагедія сталася в січні п'ятнадцятого. Тоді по мирному Маріуполю випустили сто двадцять снарядів. Один з них розірвався поруч з будинком Овчаренків. В той момент мама дівчинки стояла біля вікна — загинула на місці. Аню від осколків врятував холодильник. Дівчинка відбулася кількома шрамами.

На очах у дитини трапилося справжнє жахіття. Минуло вже шість років, і біль не вщухає.

"Ну вона говорить, що я дуже скучила за мамою. Я їй пояснюю, що мама все бачить з неба", — говорить бабуся дівчинки Валентина Куніна.

Інша багатодітна сім'я початок війни зустріла на лінії розмежування в Березовому. Стьопа згадує, як через обстріли в селі змінилося життя.

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"Все відразу заходили додому, закривалися. На вулиці майже жодної людини не було", — розповів переселенець Степан Бодак.

Снаряди зруйнували багато будинків. Але по-справжньому страшно було, коли горів сусідський будинок. В ту ніч мама раптово розбудила хлопчиків.

"Побачила, що там вже горить дах, і швидко нас вивела на вулицю. А там вже стояло багато людей", — згадує Степан.

Мама хлопчиків Ірина Бодак каже, що в той час поблизу будинку падали снаряди. В таких умовах протрималися майже рік. Обстріли не припинялися. Сини — перелякані, батьки — розгублені.

Порятунком для сім'ї став переїзд в Маріуполь. За словами переселенки з Березового Ірини Бодак, найважливішим для неї було відновити здоров'я і психічний стан дітей, адже вони по ночах плакали і здригалися.

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Психологиню Ірину Вселюбську це не дивує, адже пережити таке без наслідків для здоров'я — неможливо.

"Війна приносить значний стрес для організму. Підвищується найчастіше артеріальний тиск, гормональна система, виділяється кортизол", — розповіла психологиня Фонду Ріната Ахметова Ірина Вселюбська.

Саме кортизол під час стресу виробляється в критичному обсязі. Він представляє велику небезпеку.

"При тривалому виділенні кортизолу наші органи старіють. Тобто, це впливає на нашу тривалість життя", — каже психологиня.

У синів Ірини Бодак виявили хворобу органів дихання.

"Лікарі дійшли висновку, що все це на психологічному рівні розвинулося. Вони просто під час страху починали задихатися", — розповіла Ірина Бодак.

Необхідні ліки сім'я отримала від Фонду Ріната Ахметова. І психологічна реабілітація для дітей була вкрай важливою.

Від збройного конфлікту на Донбасі постраждали мільйони людей. У розпал бойових дій Фонд Ріната Ахметова зупинив гуманітарну катастрофу. А ще — почав унікальну програму психологічної підтримки.

"Коли ми бачимо біль людини, ми не проходимо повз. Благодійністю я займаюся не перший рік і навіть не перше десятиліття. Благодійність – системна боротьба із системними проблемами", — зазначив засновник благодійного фонду Рінат Ахметов.

Щоб допомогти мирним подолати травми війни, Фонд Ріната Ахметова підготував 250 психологів.

"За протоколами, які тоді були розроблені Фондом Ріната Ахметова і передані Міністерству соціальної політики, зараз по суті побудована робота, вся психотерапевтична робота з травмою війни у всій Україні", — говорить член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталя Ємченко.

Вкрай важливу психологічну допомогу отримали понад шістдесят тисяч маленьких і дорослих жителів Донбасу. Недавнє соціологічне дослідження з'ясувало, що досі така підтримка потрібна багатьом.

"Близько половини населення України і 56% населення Донбасу знають, що Фонд Ріната Ахметова надає психологічну допомогу. Понад 90% вважають питання допомоги людям травмованим війною — актуальним", — зазначила заступниця директора Info Sapiens Інна Волосевич.

За словами психологині Ірини Вселюбської, люди, які проживають на території війни, потребують допомоги.

"Люди, які живуть там, часто не усвідомлюють, що вони перебувають у стресі. Це накопичується, їм стає ще гірше. Їм треба десь брати допомогу. Фонд може її надати", — додала психологиня Ірина Вселюбська.

У 2021 році Фонд Ріната Ахметова продовжує надавати психологічну підтримку жителям Донбасу. Це один із напрямів діяльності музею "Голоси Мирних", який збирає унікальні свідчення збройного конфлікту.

"Люди в принципі хочуть говорити про свій досвід, це свого роду очищення, це свого роду можливість відпустити, бути почутим. Саме тому проєкт музей "Голоси мирних" — це глобально психотерапевтичний проєкт у тому числі тому, що це проєкт живих людських спогадів", — зазначила психотерапевтка Олена Лук'янчук.

Отримати кваліфіковану допомогу можна звернувшись на гарячу лінію Фонду Ріната Ахметова. Також регулярно проводять онлайн-трансляції за участю психологів — обговорюють найважливіші питання.

Аня Овчаренко з Маріуполя приєднується до проєкту однією з перших, а брати Бодаки свої травми війни подолали. Музика і танці надихають хлопців на великі досягнення. Вони — призери міжнародних та всеукраїнських турнірів. А свою головну нагороду — мати справжнє мирне дитинство — вже здобули.

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