"Голоси Мирних": історії людей, які пережили пекло на Донбасі

Обстріли на Сході країни не вщухали увесь тиждень. За час бойових дій на Донбасі постраждали десятки тисяч мирних жителів. Понад три тисячі цивільних — загинули. Власні історії готові розповісти світові ті, хто пережив пекло та залишається сам на сам з особистою трагедією. "Голоси Мирних" можна почути у музеї Фонду Ріната Ахметова. Це єдина в Україні онлайн-платформа історії на Донбасі. Авдіївка — одна з перших взяла на себе удар у 2014 році, й досі живе під звуки гармат. Історії Мирних там чули журналісти "Сьогодні".

Історія Оксани Борисової

Відвезти дітей якомога далі від війни та залишитись рятувати рідне місто. Страх за власне життя був, каже Оксана Борисова.

Реклама

"Діти — це наше життя. Для того, щоб у них було життя, ми повинні чимось жертвувати. Тому у нас був вибір: залишитися тут, рятувати місто, рятувати завод", — каже жителька Авдіївки Оксана Борисова.

Тоді Оксана працювала на Авдіївському коксохімічному заводі.

"Кілька разів в бомбосховищі ночувала, але оскільки в Авдіївці не було газу та води, дуже багато людей залишалися в бомбосховищі", — розповідає Оксана Борисова.

Життя в Авдіївці вирувало попри сім років війни. Оксана працювала на заводі й роздавала допомогу Фонду Ріната Ахметова на пункті видачі в будівлі Палацу культури, який був під обстрілами. Мирні жителі вишиковувались у черги за наборами виживання. Людям нічого було їсти. Жили без світла, газу й опалення.

"Я думаю, Рінату Ахметову вдячний мало не кожен житель Авдіївки. Я вдячна за можливість проявити себе, за можливість дізнатися, що я все-таки сильна жінка", — каже пані Оксана.

Історія Ольги Томах

На пункті видачі працювала й Ольга Томах. Перший день війни жінка ніколи не забуде.

Реклама

"Коли в червні прийшли сюди танки, тоді ми зрозуміли, що це прийшло і до нас", — згадує жителька Авдіївки Ольга Томах.

Підвал для жінки та її родини був прихистком. Сиділи і спали лише на сходинках, щоб встигнути у разі чого вискочити на вулицю, бо стіни підвалу ледве дихали.

"О четвертій ранку. Якщо бомбили, міни летіли, то схоплювалися в чому були, хапали все з вішалки. Все висить і зараз. Ми вже звикли в одязі спати", — розповідає Ольга Томах.

Зараз Ольга вже не спить у вуличному одязі і встигне добігти до укриття. Діти поїхали, чоловік помер, залишилась собака Ася — надійна підтримка у разі небезпеки.

"Голоси мирних" — збереження історії

Такі історії страшно слухати, не те щоб проживати. Але поки у серцях людей жива пам'ять, надважливо збирати свідчення. Кожен спогад — на вагу золота. Історії Оксани, Ольги увійдуть до музею Фонду Ріната Ахметова "Голоси мирних", який створили, аби історія Донбасу не минула безслідно.

Реклама

"Пам'ять вона минуща, вона дуже нетривка. Вона дуже суб'єктивна. А особливо складна робота — це з травматичною пам'яттю. Якщо є великі травми — голодомор, голокост, війни і так далі, то починає робити страшні речі з людьми, переростає в конфлікти, образи і так далі", — каже голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

Розповісти власну історію для людини — справжнє випробування. Процес складний і надважливий. Таких музеїв у світі небагато. Приміром, Фонд Стівена Спілберга понад двадцять років збирає історії постраждалих під час Другої світової війни.

Музей Фонду Ріната Ахметова — це єдиний унікальний історичний віртуальний простір подій на Донбасі. На сайті вже понад дві тисячі історій мирних. Люди діляться аби весь світ дізнався про події, які змінили їхнє життя назавжди.

"Впевнений, пройдуть роки і історики спробують переосмислити все, що ми пережили, залишивши лише дати та замінивши долі тисяч людей назвами населених пунктів. Цього не можна допустити. Потрібно пам'ятати і потрібно зробити все, щоби трагедія Мирних Донбасу ніколи не повторилася", — зазначив засновник благодійного фонду Рінат Ахметов.

Надважливий проєкт

Музей Фонду Ріната Ахметова "Голоси Мирних" – це проєкт світового масштабу. Фонд планує зібрати 100 000 свідчень мирних жителів Донбасу до 2025 року.

"Це загальна картина дуже важлива для нас не тільки як для фонду, але і для країни в цілому. Тому що з цих свідчень потроху формується колективна пам'ять", — підкреслила членкиня наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко.

Запобігання гуманітарній катастрофі на Донбасі завдяки роботі Фонду Ріната Ахметова також увійде в історію подолання подій на сході країни, врятувавши понад мільйон людей.

"Проєкт "Голоси мирних" — це проєкт про важливі моменти історії тих людей, які зіткнулися з війною особисто. Це проєкт про думки, про почуття, про які не потрібно забувати в жодному разі", — наголосила жителька Авдіївки Оксана Борисова.

Читайте також