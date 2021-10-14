Гучний скандал з Арахамією: куди політик літав літаком Фірташа під час локдауну?

Двічі за локдаун літав приватним літаком, що належить мільярдерові Дмитру Фірташу. У гучний скандал потрапив Давид Арахамія — лідер фракції "Слуга народу". Більш того, свої авіаподорожі нардеп не вніс до своєї декларації. Це наробило галасу серед журналістів і борців з корупцією. Як все було і чим це може обернутися для народного депутата — з'ясовувала кореспондентка "Сьогодні" Олена Гончаренко.

Зима 2021 року. В Україні — локдаун, закриті кордони з Європою. Але для окремих чартерів злітну смугу аеропорту відкривають. До Відня з Києва двічі літав з дружиною керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Подорожував приватним літаком, який належить структурам бізнесмена Дмитра Фірташа. Розслідування про поїздку Арахамії провели журналісти видання "Українська правда". Кажуть, документи їм вдалося отримати від правоохоронців. Пізніше нардеп подорож підтвердив. Але каже, що орендував борт у компанії, яка має сотні літаків.

В Австрію літав, мовляв, з медичних причин. Вартість кожного вояжу до Відня становила 24 тисячі євро.

"Формально оплачувала дружина. Чому? Тому що, якщо я оплачую переліт, я повинен робити повідомлення в НАЗК і потім у всіх новинах пишуть, що Арахамія кудись полетів", — коментує свій політ Давид Арахамія.

Тому нардеп подорожі, які оплатила дружина, не декларував.

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"Це в принципі законно, але виникає питання: а чи не йдеться про приховування якоїсь інформації? Напевно, більш прагматично було б показати ці витрати з чіткою аргументацією, що це була приватна, особиста мета", — зазначив перший заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

Чи справді Арахамія не знав, на чиєму борту літав? Чому не повідомляв про перельоти і з ким зустрічався у Відні? Відповіді на питання повинні знайти антикорупційні органи.

"Якщо ми говоримо про правопорушення пов'язані з корупцією — це питання до НАЗК. Вони повинні дослідити, чи не занижена вартість цих послуг", — говорить виконавчий директор ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик.

Приватний літак, дійсно, можна орендувати через сайт і коштує поїздка Київ-Відень-Київ близько тридцяти тисяч євро. А ось якщо переліт депутата таки був пов'язаний з бізнесменом Фірташем, в інтересах останнього, до справи повинні взятися детективи НАБУ.

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