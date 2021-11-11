Історії дітей війни на конкурсі есе "Один день"

Половину свого життя вони прожили у війні або поруч з нею! Хтось втратив дім, друзів, і найстрашніше – рідних. Ці сповіді підлітків зі Сходу країни у формі есе вже стали сучасною історією. До творчого конкурсу фонду Ріната Ахметова "Один день" долучилися близько двох тисяч шко із Донецької, Луганської, Запоріжської, та Харківської областей.

Кожен рядок зворушує до болю. Майже дві тисячі історій про війну, якої зазнали і досі зазнають діти на Сході країни. Обрати 24 особливі есе, то наче тортури. На момент обговорення журі ще стримує емоції. Та одна з робіт вивертає душу.

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Робота, яка вивертає душу

"Це робота хлопчика, який розпочав есе з того, що він ненавидить грушеве варення. І ти з'ясовуєш у процесі, що того дня, коли відбувся обстріл, вони з мамою збиралися готувати варення. Мама пішла по продукт, за цукром для нього і загинула. Ми всі відреагували дуже однаково, при тому, що у журі було дві жінки та один чоловік. Але плакали ми всі", – розповіла Ольга Гук, членкиня журі, головна редакторка проєктів Фонду Ріната Ахметова.

Конкурс творчих есе "Один день" – частка проєкту Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Який збирає свідчення мирного лЮду про конфлікт на Донбасі. Мета – 100 тисяч таких сповідей. П'ять тисяч історій, до речі, вже збережено.

Роботи про "вбите" дитинство на війні

Ці роботи, каже відомий телеведучий і член журі Ігор Пупков, перш за все про "вбите" дитинство на війні.

"Підвал у всіх роботах проходить як основне місце перебування людей під час обстрілів. І не лише там кілька годин. А тижнями, люди сиділа у підвалах", – зазначив Пупков.

Творчий конкурс Фонд Ріната Ахметова провів у співпраці з Інститутом модернізації змісту освіти

МОН України.

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Співпраця із Фондом Ріната Ахметова є надзвичайно важливою

Членкиня журі, начальниця відділу роботи з обдарованою молоддю Інституту модернізації змісту освіти МОН України Світлана Мистюк працює із обдарованою молоддю вже давно. Та з таким викликом, – коли діти пишуть про війну заради миру, – зіткнулася вперше.

"Устами дітей пишеться новітня історія України. Я особисто читала ці роботи 4 дні. Це були безсонні ночі. Це повернення до творів, перечитування, пропускання їх через себе".

Переможці конкурсу отримають призи. Як і вчителі, які надихнули учасників на написання есе. А якщо саме вам є що розповісти про пережите, можете лишити історію на сайті музею Фонду Ріната Ахметова "Голоси Мирних". Кожна сповідь важлива.

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