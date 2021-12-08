Корупція в Україні: як карантин через COVID-19 вплинув на побутове хабарництво (відео)

Цукерки, букети, гроші — це зовсім не про залицяння, а про хабарництво. Ми звикли до гучних гасел про наживу для чиновників і продажність можновладців. Але чи усі помічають, що й самі часом за дрібні чи не дуже послуги готові платити? Чи всі розуміють, що й самі в цей момент стають частиною гігантської корупційної схеми? Соціологи це

з’ясували. А кореспондентка "Сьогодні" Ірина Кондрачук розібралася як карантин на це вплинув.

Поліція та хабарі

З відпустки — в борги. Ірина із друзями поверталися на авто з відпочинку. Та просто на дорозі компанія лишила три тисячі гривень.

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"Нас зупинила поліція. Дійшло, навіть, до того, що не ми пропонували, а нам пропонували дати їм хабар. В принципі корупція в Україні — це великий суцільний абсурд", — розповіла жителька Києва Ірина Манько.

Платимо за все

100 гривень на штори, 300 — на стільці, ще зо дві сотні на рукавички та миюче для медсестер. Хочеш безкоштовну медицину? Платиш! Хочеш безкоштовну освіту? Знову платиш. Хтось змушує, чи просто так зручніше — взялися розтлумачити соціологи.

"Кумівство, блат, протеже і всяке таке. Так, українці вважають це побутовою корупцією. Чи хочуть вони її подолати? Ні, не хочуть, бо швидше вирішуються саме їх питання", — каже соціолог, старший програмний менеджер програми "Долучайся!" Айдер Халілов.

Зменшення корупції

За часів пандемії коронавірусу корупція в країні, яка невпинно бореться з хабарниками, зменшилася. Але лише на 16%. Карантин. Установи замкнені, відвідувачі й працівники не зустрічаються, послуги онлайн — у телефонах і комп'ютерах. Це й допомогло побороти деякі корупційні схеми. А ті, хто й досі, як кажуть в народі, "дає на лапу", платять двічі.

Корупція та бізнес

Нажива й нечесність в Україні асоціюються ще й з бізнесом. Але, насправді, поки держава вкотре міняє шило на мило — перетасовує чиновників місцями, приватники об'єднуються, аби розірвати корупційні мотузки.

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"ДТЕК була однією з перших компаній, яка приєдналася до ініціативи Глобального Договору ООН. Через онлайн кабінет, можете собі уявити, з 2 відсотків на початку року, коли ми запустили онлайн кабінет, сьогодні понад 80 відсотків наших споживачів підключаються через онлайн кабінет і це цифрові відносини, коли немає посередників", — зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Працювати по-чесному реально, переконує і бізнес, і Організація Об'єднаних Націй. Однак, без поступу держави тотальне хабарництво із наших реалій не зітреш.

"Корупція буде рости, поки найвищі органи влади будуть її покривати. А так воно і є зараз, тому що по-іншому це не поясниш", — каже жителька Києва Ірина Манько.

Боротьба із нечесністю та лукавством — це робота в обидва напрями. І починати варто щонайменше із себе. Бо ж без згоди обох сторін хабаря й не витиснеш, і не упхаєш.

Збитки через корупцію

Україна щорічно втрачає через корупцію, за різними підрахунками, від 500 до 950 мільярдів гривень. Разом з тим, як свідчать результати дослідження Інституту майбутнього, кожен другий громадянин країни вважає, що саме корупція не дає йому жити краще.

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Першою від корупціонерів і тіньовиків страждає саме соціальна сфера. Замість бюджету гроші потрапляють до кишень корупціонерів, тому будувати дороги, лікарні та школи просто нема на що.

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