Менше стали їсти: в Україні злетіли ціни на популярні продукти

В Україні суттєво подорожчають продукти. Лише за останній рік удвічі додала у вартості олія, а перед новим роком зросли ціни і на яйця.

"Сьогодні" з'ясовували як зекономити та які продукти дорожчатимуть надалі.

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Ціни на ринку

На одному із столичних ринків довжелезна черга до ятки з яйцями. Туди одесять хвилин приносять нові коробки з продукцією та більшає покупців. Вони купують одразу по кілька десятків. Ціни там різняться: найдешевші яйця – 29 гривень за десяток, найдорожчі – 47.

"Від розміру залежить, від категорії – сама маленька категорія, сама велика категорія, по смаку ще є. Всі купують. По цінах кому яка ціна подобається. Кому яка величина подобається", – пояснила продавець.

На ринку немає охочих купувати соняшникову олію. Там вона коштує від 50 гривень. А от хліб можна купити як за 10 так і за 25 гривень. Найдешевший – висівковий.

Ціни у супермаркеті

У супермаркеті дорожчі, ніж на ринку, яйця. Найдешевші тут поштучно – 35 гривень. Олія коштує від 44 за пляшку, в якій менше 800 мл.

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Пів буханця хлібу тут можна купити за 10 гривень. Цілий – від 15-ти. А українці розповідають, що все подорожчало, а зарплата та пенсія залишись на минулому рівні.

Середні ціни на ці продукти значно відрізняються. Яйця коштують – 40 гривень, олія – 50, а буханець пшеничного хлібу – майже 25. Але і ця вартість – не межа, кажуть експерти. Через зростання ціни на газ, дефіциту олії та якісної пшениці, продукти дедалі дорожчатимуть.

"Може бути знижена якість хліба, тобто хорошого якісного хліба буде значно менше за доступною ціною. А він відповідно коштуватиме набагато дорожче, ніж сьогодні", – каже голова правління "Споживча довіра" Олена Кулікова.

І передумов для здешевшання немає. Не врятує і державне регулювання, яке наприкінці минулого року уряд запровадив на олію та хліб. Такі заходи лише тимчасово можуть стримати подорожчання продуктів. Тому українці економлять вже зараз.

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"Трошки стали менше їсти, чесно вам кажу", – каже покупниця Ольга.

У Польщі продукти дешевші

Харчові продукти в Україні коштують на 8% дорожче, ніж у сусідній Польщі, куди наші співвітчизники їздять масово на заробітки.

"Ми взяли 24 харчові продукти, які входять до соціально значущого пакета для українців, і порахували, скільки такий самий набір коштуватиме у Польщі", – пояснив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Економіст назвав кілька факторів, що впливають на різницю вартості однакових продуктів у двох країнах.

Раніше ми повідомляли, що під час зимових свят в Україні зріс попит на свинину, відповідно, злетіли і ціни. Вона коштує у супермаркетах від 113 до 130 грн.

Нагадаємо, що в Україні продовжується новорічний ріст цін на овочі. З початку 2022 року найбільше подорожчали пекінська та цвітна капуста. Високі ціна на ринку і на моркву.