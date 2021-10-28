Помста за викриття злочинної схеми? Подробиці вбивства активіста у Сумах

У Сумах розстріляли активіста

У Сумах впритул розстріляли місцевого активіста, ще й на очах його дівчини. Відомо, що Олександр Іваніна був членом "Правого сектору". І саме у день вбивства на сесії міськради він різко критикував сумських перевізників через високі ціни.

"Сьогодні" розбиралися, чи могла така заява стати приводом для розправи.

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Як сталася трагедія

Усе сталося за кілька кроків від під'їзду. На місці все ще повно битого скла та плями крові. Олександр разом зі своєю співмешканкою приїхали автомобілем додому, вже виходили. І тут почалася стрілянина.

Нападник чекав на жертву біля будинку. Стріляв – впритул.

"На тілі чоловіка було виявлено одне кульове поранення у грудну клітку та три в спину", – сказав речник поліції Сумської області Володимир Крупецьких.

Олександр помер майже миттєво. Біля будинку слідчі знайшли вісім гільз від патронів. Мабуть, кілер стріляв зі зброї з глушника, бо навіть сусідів не розбудив.

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Головний свідок у цій справі – кохана убитого Анна. Того вечора вони були разом. Чоловіка застрелили прямо в неї на очах. Через сльози дівчина навіть не в змозі розмовляти з журналістами.

Які мотиви вбивства

Друзі загиблого кажуть, що Олександр був чесною, активною, сміливою та принциповою людиною. Серед друзів Олександра називали "Боксер". Бо той був майстром спорту та займався боксом. Не менш активним був і на іншому рингу – у громадській діяльності.

"Усі ми, громада, організація і зупинятимемо цей непорядок, викликайте поліцію", – сказав він на останній сесії в день свого вбивства.

Йшлося про приватних перевізників. Напередодні, разом з іншими активістами, Олександр викрив схему фальсифікацій. Виявилося, що насправді сумчан возять машинами 20-річної давності.

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Недостовірну інформацію подали перевізники до міської ради. Але слідчі розглядають іншу версію. Теж пов'язану із громадською діяльністю Іванини.

"Одна з таких гучних справ була щодо контрабанди нелегальних мігрантів. Це контрабандист, із яким був конфлікт у грудні 2020 року", – сказав друг убитого Сергій Супрун.

Тоді в Олександра теж стріляли – посеред дня у самому центрі міста. Поранили його друга. А 5 років тому через це розслідування ще один їхній друг – Геннадій Цуканов – заплатив життям.

Новини "Сьогодні" зв'язалися із сестрою Геннадія Іриною Цукановою, яка зараз проживає в Німеччині.

"Особисто я пов'язую ці два вбивства. Я впевнена, що за цими вбивствами стоять одні й ті самі люди. В особистому листуванні Саша казав, хто погрожував розправитися з ним", – сказала вона.

Поліція оголосила вбивцю Олександра у розшук. Йому загрожує близько 15 років за ґратами.