Місцеві жителі в страху: російські найманці обстріляли з мінометів околиці Лебединського (відео)

На передовій поранено військового. З піхотної зброї бойовики обстріляли українські позиції поблизу Зайцевого, Верхньоторецького та Шумів. А напередодні із заборонених мінометів загарбники обстріляли околиці Лебединського. Це так налякало селян, що ті взялися готувати підвали, на випадок нових атак. З мешканцями поспілкувався кореспондент "Сьогодні" Артем Попов.

Жителі Лебединського готують підвали

Галина Петрова увесь ранок розбирала речі в хаті. Звільняла вхід до підвалу. Тепер тримає його відчиненим. Про всяк випадок. Боїться нових обстрілів.

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У селі всі налякані. Напередодні бойовики випустити по околицях Лебединського 14 мін. Мешканці добре чули, як вони вибухали на полях довкола.

Найбільша вулиця прифронтового Лебединського — Миру. Хоча краєвиди тут доволі контрастні, назва відповідає головному бажанню місцевих. І останні місяці тут і справді було тихо. Дотепер.

Що кажуть у сільській раді?

У сільській раді кажуть, бойовики дедалі частіше обстрілюють околиці села. Та ще й забороненим калібром гатять.

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"Ну зазвичай у вечірній час ось такі ось сплески. Я не знаю чим це все пояснити, але було тихіше", — зазначив заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Лебединської сільради Віталій Баріков.

Місцеві мешканці налякані

Найбільше тутешні мешканці бояться повторення 2015-2016 років, коли бойовики стріляли по житлових будинках. Тому люди тут про війну говорять неохоче. Бояться наврочити.

"Ми всі вже тут сиві і білі. Всі на десять років постаріли", — каже жителька Лебединського Людмила Шевченко.

Бойовики розгромили ціле село на Донбасі

На Донеччині з прифронтового селища Невельське виїхали майже всі місцеві жителі після того, як бойовики активізували обстріли.

Співробітники гуманітарної місії в неділю, 21 листопада, надали допомогу кільком сім'ям в переїзді з охопленого бойовими діями селища Невельське. Вони перевозили вцілілі речі та худобу мирних жителів на нове місце проживання, у більш безпечні населені пункти.

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Станом на початок листопада 2021 року (до ескалації бойових дій) у Невельському постійно проживали 45 мирних жителів, з яких троє дітей та 23 літні особи.

Станом на вечір 21 листопада у селищі залишаються 3 сім'ї – 5 людей. Решта мирних жителів вирішили залишити рідні домівки через бойові дії, які посилилися.

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