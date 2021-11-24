Місцеві жителі в страху: російські найманці обстріляли з мінометів околиці Лебединського (відео)

На передовій поранено військового. З піхотної зброї бойовики обстріляли українські позиції поблизу Зайцевого, Верхньоторецького та Шумів. А напередодні із заборонених мінометів загарбники обстріляли околиці Лебединського. Це так налякало селян, що ті взялися готувати підвали, на випадок нових атак. З мешканцями поспілкувався кореспондент "Сьогодні" Артем Попов.
Жителі Лебединського готують підвали
Галина Петрова увесь ранок розбирала речі в хаті. Звільняла вхід до підвалу. Тепер тримає його відчиненим. Про всяк випадок. Боїться нових обстрілів.
У селі всі налякані. Напередодні бойовики випустити по околицях Лебединського 14 мін. Мешканці добре чули, як вони вибухали на полях довкола.
Найбільша вулиця прифронтового Лебединського — Миру. Хоча краєвиди тут доволі контрастні, назва відповідає головному бажанню місцевих. І останні місяці тут і справді було тихо. Дотепер.
Що кажуть у сільській раді?
У сільській раді кажуть, бойовики дедалі частіше обстрілюють околиці села. Та ще й забороненим калібром гатять.
"Ну зазвичай у вечірній час ось такі ось сплески. Я не знаю чим це все пояснити, але було тихіше", — зазначив заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Лебединської сільради Віталій Баріков.
Місцеві мешканці налякані
Найбільше тутешні мешканці бояться повторення 2015-2016 років, коли бойовики стріляли по житлових будинках. Тому люди тут про війну говорять неохоче. Бояться наврочити.
"Ми всі вже тут сиві і білі. Всі на десять років постаріли", — каже жителька Лебединського Людмила Шевченко.
Бойовики розгромили ціле село на Донбасі
На Донеччині з прифронтового селища Невельське виїхали майже всі місцеві жителі після того, як бойовики активізували обстріли.
Співробітники гуманітарної місії в неділю, 21 листопада, надали допомогу кільком сім'ям в переїзді з охопленого бойовими діями селища Невельське. Вони перевозили вцілілі речі та худобу мирних жителів на нове місце проживання, у більш безпечні населені пункти.
Станом на початок листопада 2021 року (до ескалації бойових дій) у Невельському постійно проживали 45 мирних жителів, з яких троє дітей та 23 літні особи.
Станом на вечір 21 листопада у селищі залишаються 3 сім'ї – 5 людей. Решта мирних жителів вирішили залишити рідні домівки через бойові дії, які посилилися.
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