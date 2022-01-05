На Волині жінка не встигла в пологовий будинок: довелося народжувати в машині (відео)

Народжений в автівці. В екстремальних умовах були пологи жительки Волині. Чоловік віз її з села до Луцька. Пролетів 80 км до лікарні, а зайти всередину вже не встигли.

Екстремальні пологи

З квітами п'ятеро дітей Христини зустрічають маму з перинатального центру. Менший — 5-річний син — відразу оглядає братика Захара. Малюк народився у передноворічний день у машині — просто під стінами лікарні. Чоловік не встиг довезти вагітну дружину до пологового будинку кількадесят метрів. Коли вже заїхав на територію закладу, Христина почала кричати, що малюк уже хоче побачити світ. Часу не було.

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Чоловік спинив автомобіль за кілька метрів від входу в акушерське відділення. У паніці стукав у всі двері лікарні. Без відповіді. Та раптом з одних вийшла жінка. Виявилось — інтернка. Після зміни поспішала додому.

Наталія почула крики вагітної, відчинила дверцята автомобіля й почала приймати пологи. Паралельно телефонувала черговим лікарям, щоб поквапилися на допомогу. Поки прибули акушери, інтернка вже тримала маля на руках.

"Дитина відразу заплакала. І чесно кажучи, паніка пройшла. Це в мене перший такий досвід. У мене такого ще не було, але всяке трапляється, треба бути готовим до всього", — каже інтернка Наталія Мороз.

Інтернка — професіонал

Інтернка діяла фахово, кажуть досвідчені колеги. Пологи в таких екстремальних умовах змогла прийняти без ускладнень для здоров'я мами та дитини.

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"Звісно молодець! Всі були на місці, вона повідомила. Ми вже всі прийшли: і акушер, і я. Жінці та дитина була надана вся допомога", — розповіла акушерка-гінекологиня Анастасія Оштук.

Для багатодітної Христини це вже п'яті пологи. Певна — їй пощастило, що їм трапилася саме Анастасія.

"Інтерн все мобільно зробила, як потрібно. Молодець! З неї вийде дуже хороший лікар", — каже породілля Христина Жук.

Після цього випадку інтернка твердо вирішила стати акушеркою. І її готові взяти на роботу в перинатальний центр Луцька. Однак де працюватиме, ще невідомо, адже очікує розподілу, бо навчається за державним замовленням.

Народжуваність в Україні

Кількість новонароджених за 10 місяців 2021 року скоротилася у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, коли розпочалася пандемія, на близько 7,3%.

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За статистичними даними, за 10 місяців минулого року в Україні народилося 229 тисяч 209 дітей. Тоді як за аналогічний період 2020 року — 247 тисяч 278 дітей. Тож, 2021 року у січні-жовтні народилося на 18 069 дітей, або на близько 7,3%, менше.

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