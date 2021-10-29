Не хотів чекати лікаря: у Київській області чоловік погрожував медсестрі пістолетом у лікарні

Наставив пістолет на медсестру — так у районній лікарні чоловік вимагав терміново надати його дружині медичну допомогу. Що було далі? Чи став він стріляти? Що з медсестрою? Подробиці дізнавалася кореспондентка "Сьогодні" Ганна Безугла.

Районна лікарня у Василькові. Сюди, до приймального відділення, напередодні навідались чоловік з дружиною. Вимагали негайно оглянути травмовану жінку. Зустріла їх медсестра Тетяна. Їй чоловік заявив: у дружини вивих ліктя, вона потребує лікаря. Що на травматолога треба буде почекати — чоловіка не влаштувало.

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"Він дуже бурхливо відреагував і почав виражатися нецензурною лексикою. Потім він дістав пістолет з сумки і направив в мою сторону", — розповідає медична сестра приймального відділення Тетяна Островчук.

Як усе було — зафільмувала камера в лікарні. Коли чоловік наставив пістолет на медсестру, 22-річна Тетяна не розгубилась.

"Двері були відчинені, я тут стояла, і коли він дістав пістолет, я одразу зробила крок назад, зайшла в кімнату та закрила за собою двері. Почала викликати поліцію", — каже медична сестра приймального відділення Тетяна Островчук.

Тоді зухвалець вийшов із лікарні й сховав зброю в листі. Поліція приїхала швидко, чоловіка затримали, пістолет теж знайшли. Увесь цей час його дружина сиділа на стільці. І коли копи оформлювали протокол на коханого, лікарі поруч гіпсували їй руку. Вивих дістала, коли подружжя поверталось з гостини від кумів. Обидвоє були напідпитку.

"Сьогодні" приїхали й до будинку, де живе подружжя. Двері відчинила теща дебошира. Каже, пістолет зять удома зберігав, але до цього ним не користувався і з собою не носив.

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"Він був схований. А вчора він взяв, хотів погратися. Він не стріляв ні по кому, ні по чому", — зазначила теща чоловіка.

Дружина затриманого певна, що це був ніякий не розбій, а шляхетний учинок. Мовляв, чоловік хотів допомогти чимшвидше.

"Кожен би на вашому місці чоловік заступився за свою дружину. Чоловік питає, скільки чекати, а вона каже, що скільки треба, скільки й будете очікувати. Він дістає пістолет нетравматичний — через 5 хвилин спустилась лікарка", — розповіла жінка дебошира Ніна.

Виявилось, що перед тим як прийти до медзакладу, мешканець Василькова вже сполохав пістолетом пів міста. Чіплявся до водіїв, аби ті доправили дружину до лікарні. Як розповіли правоохоронці, чоловік і раніше порушував закон.

"Цього року в березні місяці притягався до відповідальності за управління автомобілем в стані алкогольного сп'яніння і за керування машиною без документів", — зазначив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Зброя, з якою чоловік прийшов до лікарні, була пневматичною. Нині він у СІЗО. За хуліганство загрожує до семи років за ґратами.

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Погрози в Одеській області

В Одеській області п'яний чоловік розгулював вулицями зі зброєю, цілився у перехожих і погрожував їх убити.

Інцидент стався в Ізмаїлі. Налякані містяни викликали поліцію. Затриманий чоловік розповів правоохоронцям, що ходив до знайомого за вином, але дружина алкоголь не дала. Тому він розлютився.

48-річному місцевому жителю вже повідомили про підозру за статтею 129 Кримінального кодексу – погроза вбивством. Тепер зловмиснику загрожує до шести місяців арешту або обмеження волі на строк до двох років.

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