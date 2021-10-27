Не міністр оборони? Гордон назвав посаду, яку Ірина Верещук займе у Кабміні

Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що міністр оборони України Андрій Таран не повинен бути на своїй посаді. Крім того, він назвав людину, яка згодом очолить Міністерство оборони, а також розповів, яку посаду займе народний депутат Ірина Верещук.

Про це він сказав у ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі Україна 24.

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Критика Андрія Тарана

Гордон зазначив, що перебування Андрія Тарана на посаді міністра оборони України, — це нонсенс. Він неодноразово говорив про це президенту. Це було непорозуміння — і призначення, і перебування на посаді. Журналіст вважає, що під час війни на сході України, Міністерство оборони України повинна очолювати зовсім інша людина.

Ким буде Ірина Верещук?

Зі слів Дмитра Гордона, Ірину Верещук не призначать міністром оборони України, як прогнозувалося раніше. Однак на неї чекає інша посада.

"Я знаю, що міністром оборони призначать Олексія Резнікова. Ірину Верещук призначать віцепрем'єром з питань реінтеграції Донбасу. І це два хороші призначення, тому що Олексій Резніков чудово підготована людина, я його добре знаю. Він підійде на цю посаду. Діяльний, розумний, людячний, підготовлений, грамотний, юрист — все, що можна хороше сказати про людину, я кажу про Олексія Резнікова. Ірина Верещук — чудова політикиня, військова, жінка розумна, все при ній. Тому два ці призначення, звичайно, владі дадуть одні плюси", — сказав Дмитро Гордон.

Верещук зголосилася стати міністром оборони України

Народний депутат від "Слуги народу" і глава оборонного комітету Верховної Ради Ірина Верещук заявила, що її кандидатуру на посаду міністра оборони обговорювали в президентській фракції.

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Водночас Верещук заявила, що готова взяти на себе відповідальність.

"Я маю вищу військову освіту, у мене чоловік військовий, я служила в армії, один із синів військовий. Я добре знаю, куди йду. Добре розумію, який ризик для мене особисто це несе – і репутаційний, і політичний, і для мого майбутнього, і психологічний. Але хтось повинен це робити", – розповіла політикиня.

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