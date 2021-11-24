Не все так просто: як отримати COVID-сертифікат про одужання та які складнощі можуть виникнути

Сертифікат про одужання від коронавірусу — документ, затверджений МОЗ. Його дуже потребують українці, які не щепилися, але недавно перехворіли. Героїні нашого матеріалу потрібно їздити на гемодіаліз, а без цього сертифіката не пускають в транспорт. І отримати документ — не так вже й просто, переконалася кореспондентка "Сьогодні" Людмила Гаврилюк, яка вирушила до лікарів разом із пацієнткою.

Немає сертифіката про одужання — прощавай громадський транспорт

Від сертифіката про одужання залежить життя Наталії. Нещодавно її виписали з реанімації. Хворіла на ковід удруге, після першого разу, рік тому, в неї відмовили нирки. Підтримують життя лише спеціальні процедури, їздить на них громадським транспортом тричі на тиждень. Та тепер доїхати в клініку для неї майже нереально.

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"На жаль, на цей момент для мене закриті маршрутки. Тому що у мене немає сертифіката про одужання. Я все пробувала вже. В дію зареєструвалася, але туди нічого не підтягнулося. Від цього залежить моє життя. Без діалізу у мене життя немає", — розповідає жителька Києва Наталія Палкіна.

Каже, спочатку діставалася на таксі, та за перший тиждень проїздила тисячу гривень. Жінка не працює, має першу групу інвалідності, такі витрати лише на дорогу їй не по кишені.

"У нас у центра є розвезення, але возять тільки у найближчі райони. Я вийшла зі становища — поселилася на 2 тижні у подруги, що буде через 2 тижні — я не знаю", — зазначила жінка.

Як отримати сертифікат про одужання?

Сімейний лікар видав Наталі лише довідку протипоказань від вакцинації на 90 днів, але й це не допомогло. Тож як отримати цей такий бажаний і обіцяний сертифікат? У Міністерстві охорони здоров’я кажуть, доступний він усім. Не буде в Дії лише у двох випадках: неправильні дані або не позначений діагноз коронавірус.

"Цей запит автоматично потрапляє до електронної системи охорони здоров’я, якщо там наявні внесені лікарем дані, то людині генерується документ. Людина може попросити лікаря перевірити дані і внести діагноз, на підставі тестів, які є на руках", — розповіла заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.

Лікар таких сертифікатів не видає

На відміну від довідки проти вакцинації, цього сертифіката не видає лікар. Документ про одужання можна отримати лише в застосунку Дія. Лікарю необхідно внести точний діагноз COVID-19 в електронну систему охорони здоров’я. Найкраще це зробити в перший день хвороби, бо доступним він буде в Дії аж через 15 днів після внесеного діагнозу. Діятиме він 90 днів. Прирівнюється до сертифіката про вакцинацію, можна з ним користуватися громадським транспортом і навіть подорожувати.

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"Звичайно, кожна історія індивідуальна, але ми повинні розуміти, що в принципі абсолютна більшість людей буде захищена на ці 90 днів", — зазначив інфекціоніст Костянтин Ковалішин.

А от Наталя опинилася без сертифіката про одужання, бо перехворіла на ковід, коли лежала в стаціонарі — із нирковою хворобою. Сімейна лікарка її діагноз зазначила в базі лише тиждень тому. Тож підтягтися документ має через вісім днів, обіцяють у МОЗ.

В Україні посилять перевірку сертифікатів вакцинації

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що четвертий тиждень поспіль в Україні зберігається найвищий рівень вакцинації проти COVID-19.

В країні продовжують перевіряти дотримання карантинних правил та виявляти підроблені COVID-документи. До рейдів залучено 14 тисяч людей особового складу. За минулий тиждень було направлено документи про підозру 15 медичних працівників у скоєнні 38 кримінальних правопорушень. У роботі ще кілька десятків справ. Також проведено 13 обшуків у туристичних агенціях.

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За підсумками селекторної наради дали завдання відповідним міністерствам та відомствам розробити заходи щодо посилення контролю за справжністю COVID-сертифікатів за допомогою їхніх QR-кодів.

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