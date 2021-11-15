Немає щеплення — немає роботи: як українців змушують вакцинуватися проти COVID-19

У чорних поліетиленових пакетах — тіла померлих від ковіду. Всі вони були невакциновані. Медики полтавського моргу щодня бачать таку картину. А лікарі інфекційних установ — забиті реанімації. Люди підключені до кисневих концентраторів та апаратів штучної вентиляції легень. Таке пекло — по всій країні. Ми вже другі в Європі і треті у світі за рівнем смертності від коронавірусу за добу. А відчайдухам — все одно! Багатотисячний штраф за підробний сертифікат про вакцинацію? Ні, не лякає. За оцінками деяких експертів, майже мільйон підробних сертифікатів "гуляє" країною. Відсторонення від роботи? А це — зачепило! Віднедавна тисячі невакцинованих українців: від педагогів до водіїв громадського транспорту — залишились, по суті, без зарплати, і з дилемою: як бути? Кореспондент "Сьогодні" Андрій Кузаков має відповідь і розкаже — кого ще зобов’яжуть щепитися?

Немає COVID-сертифіката — немає роботи

Якщо людина немає COVID-сертифіката — відвідувати роботу заборонено. Потрібно зробити щеплення. Хоча б одну дозу. Першими, кому заборонили відвідувати свої робочі місці, стали вчителі. По всій країні. Їх сотнями не допускали до роботи. Без збереження зарплатні.

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"На сьогодні це все підзаконні акти, вони суперечать Конституції і законам України", — каже вчителька Жанна Тетенєва.

Декого "просили" залишити робоче місце навіть з поліцією. Як от у навчальному закладі Олександрїї Кіровоградської області. У цьому випадку до поліції звернулося саме керівництво закладу.

"Вчитель і класний керівник, який є тимчасово відсторонений, зібрав дітей і проводив цей урок", — розповіла директорка спеціалізованої школи Наталія Малишева.

Причини, чому не вакцинуються, у кожного свої. Комусь забороняє релігія, а хтось вважає, що щеплення нашкодить здоров’ю.

Протипоказання до вакцинації

Нещодавно лікарі почали видавати спеціальні довідки тим, кому щеплення від COVID-19 протипоказане, приміром, через алергію до вакцини. З цим документом від роботи не відсторонять.

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Онкологи, гематологи — якщо вони вважають, що у цього пацієнта є стійкі показання до будь-якої вакцинації, вони видають таку довідку. Можливо, на рік, чи може кожен рік будуть видавати.

Купівля COVID-сертифікатів

Замість того, щоб вакцинуватися, частина українців вирішили перехитрити систему. Тим паче зараз інтернет рясніє оголошеннями про продаж COVID-сертифікатів. З такими продавцями зв’язуємося й ми. Шукали недовго.

Нам відповіли, що за першу псевдо дозу потрібно буде заплатити 2 800 гривень. І вже наступного дня в "Дії" з’явиться інформація, що ви вакциновані. Кажуть, через місяць нам треба буде заплатити ще 2 800 гривень. Уже за другу дозу. Після неї можна йти до сімейного лікаря і просити роздрукувати сертифікат. Деякі люди викручуються як можуть.

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"Моя близька людина не хотіла вакцинуватися, причому категорично. І знайшли, як то кажуть, кінці і купили COVID-сертифікат з занесенням в базу, з усіма справами. Дві вакцини Pfizer. Це коштує близько 200-250 доларів", — розповідає свою історію чоловік, який приховує своє ім'я та обличчя.

Подібного торгівця несправжніми COVID-сертифікатами затримали у Дніпрі. Ним виявився лікар пункту вакцинації. Вносив данні пацієнтів про ніби-то щеплення та брав з них по 2 500 гривень. За день виходило до 75 тисяч гривень. І що тільки не вигадують ділки.

"Автовокзал міста Мукачева. Нами викрита група, яка займалася не тільки в касі продажем квитків на автобуси, а також до цих квитків додатком за 350 гривень пропонувалися експрес-тести. Коли ми почали розслідувати злочин, то виявили, що до цього причетні декілька лікарів", — розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.

Хтось підроблені сертифікати купує, інші вимагають довідки у лікарів, що їм протипоказано вакцинуватися.

"Я не можу, в мене така віра, дайте мені довідку. Потім, я просто не хочу. Нас чипують. Через два роки всі помремо. Ви всі займаєтеся геноцидом", — розповідає про випадки завідувачка амбулаторії Ірина Лісова.

Ситуація в інших країнах

Насправді не лише в Україні не допускають до роботи працівників, у яких немає щеплення. Наприклад, в Італії відсторонили понад 2 тисячі лікарів, які відмовилися вакцинуватися. Серед них є й українці.

У більшості країн Європи до роботи допускають тільки працівників щеплених проти ковіду. Наприклад, Франція, погрожуючи звільненням, змушує вакцинуватися усіх медпрацівників та співробітників сфери обслуговування, тобто продавців у крамницях, перукарів та офіціантів. Офіційно таке ж правило діє й у Бельгії. Однак здебільшого тільки на паперах, а на практиці — все інакше. Через нестачу кваліфікованих кадрів роботодавцям доводиться вдаватися до хитрощів. Попри вказівки влади, винаймати не тільки вакцинованих проти ковіду, а й тих, хто ще не встиг щепитися.

У Сполучених Штатах вакцинація обов’язкова для усіх держслужбовців, військових, федеральних поліцейських, а також робітників компаній, які працюють по контракту на уряд. Якщо співробітник не вакцинується, то йому може загрожувати дисциплінарне покарання або навіть звільнення. Минулого тижня ті, хто відмовляються щепитися, виходили на мітинг. Щеплення або щотижневі тести на ковід. Таку умову поставили і великим компаніям, де працюють понад 100 людей. Цей указ президента мав запрацювати з 4-го січня, та його дію зупинив Федеральний апеляційний суд США.

Заробіток для юристів

В Україні ситуація, що склалася, – суцільний рай для юристів. Одночасно з торгівлею підробленими сертифікатами в інтернеті рясніють оголошення про юридичну допомогу тим, кого відсторонили від роботи.

Правила для депутатів

Від понеділка, 15 листопада, особливі правила допуску до роботи набудуть чинності й для народних депутатів. Однак їм, на відміну від інших, дали право вибору.

"З 15 числа не буде такого процесу, як відсторонення від роботи. Швидше за все, буде встановлена система тестування" — каже народний депутат з фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук.

Тих, хто відмовиться, можуть не пустити до парламенту. Окремі обранці вважають це порушенням закону "Про статус народного депутата".

Список професій з обов'язковою вакцинацією збільшився

Тим часом Міністерство охорони здоров’я розширило перелік професій з обов’язковою вакцинацією. Додали працівників соцзахисту, соцпослуг, "Укрпошти", "Укрзалізниці" і співробітників сфери управління центральних органів виконавчої влади.

Підробка COVID-сертифікатів

Уряд планує вивести підробку COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів в окрему статтю Кримінального кодексу України.

"На найближчому засіданні уряду ми розглянемо проєкт змін до КК, який передамо до Верховної Ради, де підробка "ковідних" сертифікатів буде виведена в окрему кримінальну статтю для того, щоб цьому запобігти раз і назавжди", – заявив він.

Глава українського МОЗ також звернувся до тих, хто "надумав купити" фальшиву довідку.

"По-перше – це небезпека для вашого здоров'я, по-друге, ми чітко говоримо: зараз проходять спецоперації Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Служби безпеки України", – підкреслив Ляшко.

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