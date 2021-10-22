Онлайн-музей "Голоси мирних" збирає історії людей про початок війни на Донбасі

Зіграти весілля у рідному місці їй завадила війна на Донбасі. Ольга Ребро, як і тисячі переселенців, залишилася без улюбленої робити й житла. Та не зневірилася й не стала відкладати життя на потім. Свою історію залишила у найбільшому онлайн музеї свідчень про конфлікт на сході України — "Голоси мирних".

Оновлений парк у Маріуполі — улюблене місце прогулянок родини Ребро. Нещодавно тут з'явився артоб’єкт, присвячений тим, хто мріє про повернення додому. Адже в Україні понад мільйон переселенців. Ольга — серед них.

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Ключі від квартири в Донецьку жінка носить у загальній в'язці, бо старий брелок нагадує про щасливе студентство та улюблену роботу.

"Ми займалися поїздками по території Донецької області. Створювали різні тури для людей. Знайомили з історією, культурою Донецької області", — розповіла Ольга.

День, коли зрозуміла, що велика війна неминуча — пам'ятає чітко. Літній вечір. Побачення із майбутнім чоловіком. Мрії про весілля. Та військова техніка вже підминала асфальт на вулицях міста.

"Ввечері, коли чекали на зупинці транспорт, вже їхати додому, в такому мирному, красивому місті, підсвіченим ліхтарями. Ми просто стоїмо і бачимо, що повз нас за декілька метрів проїжджає БТР і на ньому сидять пару десятків людей у військовій формі, з автоматами. І тут ми розуміємо, що мирне життя закінчилося", — каже жінка.

Хоч і довелося все починати наново, бо втратили роботу й домівку, вирішили не відкладати життя на потім. Весілля зіграли вже в Маріуполі.

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"Тут у мене народилося двоє дітей. Ну це дуже позитивні моменти. Тут займаємося і громадською діяльністю, і культурною", — розповіла Ольга.

Онлайн-музей "Голоси мирних"

Свою історію Ольга записала для онлайн музею Фонду Ріната Ахметова "Голоси мирних". Унікальний простір, створений найвідомішою благодійною організацією. Свого часу саме фонд запобіг гуманітарній катастрофі на Донбасі. А тепер збирає найбільший архів свідчень мирних жителів.

"Дуже важливий проєкт. Він зачіпає актуальні проблеми сучасності та документує їх. Він показує різні аспекти війни, показує, що війна це не тільки поділ сфер впливу, а показує трагедію людей", — підкреслює жінка.

Наразі музей налічує вже дві тисячі сповідей. До 2025 року планують зібрати сто тисяч спогадів.

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