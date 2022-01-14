Декілька днів катували: деталі моторошного вбивства жінки на Закарпатті (відео)

Шукали всім містом живою, а знайшли — убитою. Загадкове зникнення 37-річної Габріелли з Ужгорода обростає усе новими і новими подробицями. Убитою жінку виявили на горищі власного будинку. Імовірно її кілька днів катували. Поліція вже затримала підозрюваного, який зізнався, що листувався від імені жертви. Деталі моторошної історії з'ясовувала кореспондентка "Сьогодні" Тетяна Гаврилюк.

Моторошна знахідка

Вона зникла 2 тижні тому. Її шукали друзі та знайомі. А ввечері, 12 січня, 37-річну Габріеллу Яцкович поліція знайшла на горищі власного будинку мертвою. Руки зв’язані, на голові — поліетиленовий пакет.

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Друзі забили на сполох

Востаннє її бачили перед Новим роком. Начебто мала їхати до Угорщини, потім виявилося, що нібито вирушила до Єгипту. І навіть фото надіслала. Та на світлинах дівчини немає. Виявилося, це просто картинки з інтернету. Тоді друзі і забили на сполох, звернулися до поліції. Хтось листувався від імені Габріелли. Ймовірно, відтягував час.

"Сусідка питає: де Габріелла. Кажу: не знаю. Сказала, що вдома собака сам, виє. Я так зрозуміла, що хтось із сусідів його підгодовував. Але моя перша здогадка, що вона б собаку просто так не лишила б ніколи", — розповідає подруга вбитої Анастасія.

І от нарешті, копи обшукали увесь будинок, на горищі — моторошна знахідка. Габріеллу вбили.

"Горище було замкнене. Воно відкривається спеціальною палкою. Напевно, вбивця викинув цю палку. Тільки коли знайшли, як його можна відкрити, там виявили тіло, яке вбік було повернуто. На голові був поліетиленовий пакет, руки зв’язані. Тіло було прикрите якоюсь тканиною", — каже сусідка вбитої Андріана Шимко,

Що кажуть у прокуратурі?

Прокуратура лише надвечір дає невеликий коментар.

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"За даними слідства, причина смерті — удушення. Медики підтвердили також наявні ушкодження та перелами", — каже речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

Жінку бачили з невідомим чоловіком

Сусіди ж наполягають: бачили тут із Габріеллою невідомого чоловіка.

"Останні дні був якийсь чоловік тут з нею. Тому що всі бачили. І сусідка бачила, і мій зять", — розповідає сусідка жінки Юдіта.

"Бачив мій тато. І він бачив 30 грудня. Вони заходили в будинок. І після 30 числа вона не виходила на зв'язок. Тобто, ми не знаємо, що там тоді сталося. Він лице його не бачив. Тому що він прикривав обличчя, коли відкривав двері", — каже сусідка вбитої Андріана Шимко.

Габріеллу вбили не одразу

Журналістам "Сьогодні" вдалося поспілкуватися з адвокатом та другом загиблої. За його інформацією: Габріеллу вбили не одразу після зникнення. Лише днів п'ять тому. А до того — припускає — катували.

"Відомо, що це зробив її хлопець. На скільки відомо, що він є одружений. За логікою речей, листування велося в перші дні січня, а померла вона 8 січня. Тому, ймовірно, в цей час він знущався з неї, тому щоб йому не завадили, я припускаю, що він це робив, щоб не могли знайти її", — зазначив правозахисник, знайомий загиблої Олександр Пересоляк.

Причина злочину

Причиною злочину могла стати нерухомість. Адже у власності жінки — будинок та квартира, що після смерті матері та бабусі мала успадкувати. Нині чоловіка затримали. Він зізнався, що саме він листувався з мобільного Габріелли, аби відвести підозру.

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Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку 2000 року, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

Починаючи з 2017 року в Україні триває поліпшення криміногенної ситуації, попередні дані статистики щодо злочинності 2020 року є найкращими за десятиліття. Якщо 2016 року загалом скоєно 592 604 злочини, то 2020 року – 335 000, серед них вбивств – 1326.

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