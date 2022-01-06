Під Києвом від вірусу померла 8-річна дитина: родичі звинувачують лікарів (відео)

Блискавична інфекція чи недогляд лікарів? У Київській області поховали 8-річну Аніту, що померла в районній лікарні. Батьки винуватять медиків, мовляв, брали не ті аналізи та неправильно поставили їхній доньці діагноз. А у самій лікарні твердять — діяли правильно, та атака вірусу була непередбачуваною. Чия правда? З мамою дівчинки, лікарями та поліцією поговорив кореспондент "Сьогодні" Всеволод Прокоф'єв.

Траурний початок 2022 року

Біля новорічної ялинки портрет із чорною стрічкою та запалена свічка. Маленька Аніта померла в перший день 2022 року. За кілька днів до Нового року дівчинка занедужала. Лікар, якого викликали додому, сказав — звичайна застуда, — розповідає мама Аніти.

Реклама

Перед Новим роком в доньки знову підскочила температура і почалася блювота. Родина викликала швидку.

"Поставили крапельницю, вона почала до мене говорити, нудота пройшла, живіт не болів. Дівчата казали, що куди її везти, дитина важка — обирали чи Бровари, чи Бориспіль, а диспетчер чомусь сказав вести у Березанське відділення", — розповідає мати Аніти Дарина Дуда.

До міської лікарні Березаня Аніту доправили близько першої ночі. Медики загрози життю дитини одразу не запідозрили. Мовляв, температура в нормі, дівчинка вільно дихає. Утім, вирішили залишити під наглядом до ранку.

Тоді стан знову погіршився. Дівчинка непритомніла. Відмовили спершу легені, а потім серце, — кажуть медики. Реанімація не допомогла.

Реклама

"Це блискавична форма вірусної інфекції, яка за собою потягнула, ще раз хочу сказати, пошкодження серцево-судинної та легеневої системи. Коли є уражений серцевий м'яз, то певні ліки, які діють на серце, вони просто не діють", — каже медичний директор Березанської міської лікарні Юрій Вусятицький.

Родичі звинувачують медиків

Та родичі певні — винуваті медики. Кажуть: не зробили елементарного.

"Оглядали не ті лікарі, не зробили аналізів", — скаржиться мати Аніти Дарина Дуда.

Причина смерті — пневмонія та запалення серця. Їх буцімто й спричинив вірус. Лікували правильно, каже головний лікар.

"Лікарська помилка в чому, скажіть, будь ласка? Не зрозуміло, що викликало такий важкий перебіг і швидку гибель, буквально протягом 3-4 днів. Чи все ж розвиток як ускладнення якогось вірусу, чи як наслідок, що було блювання протягом останньої доби", — зазначив директор Березанської міської лікарні Володимир Луценко.

Дії правоохоронців

Чи правильно діяли медики та чому дитину відвезли до лікарні лише на третій день хвороби, — тепер з'ясовує поліція.

Реклама

"Буде надалі проведено повну судово-медичну експертизу, а також вилучення усієї медичної документації, яка була пов'язана із лікуванням саме цієї дитини. Лише за результатами саме цієї експертизи можна буде остаточно стверджувати, що стало причиною загибелі дитини, і чи є у цьому якась роль лікарів, чи це було спричинено виключно хворобою", — каже речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова.

Якщо вгледять провину медиків, їм загрожує до 3 років тюрми. 8-річну Аніту поховали в середу, 5 січня, поряд із прабабусею та прадідусем.

Смертність в Україні

Як пише Вікіпедія, алкогольне отруєння – одна з найпоширеніших причин передчасної смерті українців. Згідно з даними статистики, українці частіше вмирають від отруєння алкоголем і викликаних алкоголізмом хвороб, ніж гинуть у ДТП.

Ризик для чоловіка померти у віці до 60 років – 40%. Розглянувши долю 100 000 новонароджених українців: за статистикою, 790 осіб помруть у віці до одного року. 10 000 українців не доживуть до 35 років і 25 000 – до 60 років. З цих 100 000 вісьмох занапастить туберкульоз, двоє помруть від наслідків ВІЛ, 184 – від онкологічних захворювань, 16 осіб занапастить алкоголь, 12 розіб'ються в ДТП, п'ятеро осіб потонуть. До того ж 12 осіб покінчать життя самогубством.

Практично кожен другий чоловік не має шансів дожити до 65 років, а у жінок ймовірність дожити до 65 років дорівнює 77,3%. Впродовж останніх років спостерігалося повільне зменшення для чоловічої статі ймовірності дожити до цього віку (2001 р. – 48,8 %, 2005 р. – 45,5 %). У 2006 р. ймовірність для чоловіків померти до досягнення 65-річного віку практично дорівнювала 1/2. Надсмертність чоловіків зростає з віком і в результаті цього у групі населення, яке 2006 року досягло межі 65 років, чоловіків стало менше на 1,3 млн, ніж жінок такого віку. Саме внаслідок надсмертності чоловіків у молодому і середньому віці зросла частка самотніх жінок та вдів. Понад 90% смертей в Україні спричинені неінфекційними захворюваннями.

Читайте також