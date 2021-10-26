Помідор, малина та бджола: Україна виходить у лідери за кількістю незвичайних пам'ятників

Ставимо пам'ятники овочам, фруктам, ягодам і комахам. Україна виходить у світові лідери за кількістю дивних пам'ятників. Найбільше їх у Запорізькій області. Детальніше про такі пам'ятники дізнавався кореспондент "Сьогодні" Олег Притикін.

Пам’ятник томату встановили у центрі Кам’янки-Дніпровської, яку ще називають помідорною столицею України. А от черешнева столиця теж у Запорізькій області — у Мелітополі. Звідти майже половина всієї ягоди, якою ласують українці. Тому тут аж три пам'ятники черешні.

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"Тому що це вважається місто черешні, столиця черешні. У нас дуже багато черешневих садів", — каже жителька Мелітополя Лілія.

А в селі Садовому — єдиний в країні пам’ятник малині. Ягоду вирощують тут багато поколінь. Навіть започаткували щорічний "Фестиваль щасливих ягід".

У Бердянську неподалік ринку — пам’ятник картоплі та городникам — подружжя схилилося над грядкою. А поблизу моря височіє на постаменті бичок-годувальник. Ця риба допомогла вижити місту у часи голодоморів та другої світової війни.

"Він як символ Бердянська представлений тут, тому багато громадян приїжджають і в першу чергу з ним фотографуються", — розповів житель Бердянська Борис Мінін.

Пам’ятник бджолі-годувальниці звели у селищі Веселому, яке відомо смачним та цілющим медом. Це найбільший у світі пам'ятник бджолі. За приголомшливі габарити його цьогоріч навіть записали до книги рекордів України. Своїм рекордним пам’ятником у Веселому пишаються. Довжина веселівської бджоли – понад сім метрів, висота – два метри. Так вшанували не тільки комаху, а й місцевих бджолярів.

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