Пожежа в будинку престарілих у Дніпрі: яка причина та хто за це відповідатиме

Трагедія у будинку для літніх людей у Дніпрі — загинули п'ятеро жінок. Їх без ознак життя знайшли в одній з кімнат. Попередньо, усі померли уві сні. А от що стало причиною трагедії — з'ясовував кореспондент "Сьогодні" Всеволод Прокоф'єв.
Смертельна знахідка
Одне за одним із садиби у приватному секторі виводять літніх людей. Когось саджають до мікроавтобусів, когось забирають родичі. У будинку для людей похилого віку сталася пожежа. Вранці в одній зі спалень знайшли мертвими п'ятеро жінок.
Адміністраторка зайшла перевірити, чи усе гаразд, і побачила стіни у кіптяві. А на ліжках жінок — вже без ознак життя. Загиблим — від 75 до 90 років. Кімната на другому поверсі уся чорна від вогню. Одне ліжко геть зітліло. Не витримала електропроводка – попередня версія слідства.
Ймовірна причина смерті
"Скоріше за все, що причина смерті — отруєння чадним газом", — зазначив керівник Дніпровського районного управління поліції В'ячеслав Клешня.
Про будинок для літніх людей майже ніхто не знав
Чому не спрацювала протипожежна сигналізація і чи була вона взагалі – розбираються слідчі. Більшість сусідів і гадки не мали, що у цьому будинку живуть пенсіонери.
Виявляється, пансіонат виник пів року тому. Нарахували тридцятьох підопічних, і з них тільки восьмеро – жителі Дніпра. Опікувалися літніми людьми тут нелегально, — запевняють міські соціальні служби.
"Він не був зареєстрований у реєстрі надавачів соціальних послуг, тому нам про цей заклад нічого не відомо", — розповіла начальниця управління соцзахисту Дніпровської міськради Ірина Максименко.
"Вказаний будинок експлуатується фізичною особою підприємцем, і вид діяльності в неї — це догляд за особами похилого віку. Однак перевірку законності діяльності буде здійснено в рамках кримінального провадження", — заявив керівник Дніпровського районного управління поліції В'ячеслав Клешня.
Перша затримана
Нині ж затримали лише адміністраторку. Попередньо, вона сама тієї ночі доглядала за підопічними. Тепер за смерть п'ятьох стареньких їй загрожує до 8 років тюрми. Та правоохоронці не виключають – підозрюваних буде більше.
З початку року у пожежах загинуло понад 1000 українців
За даними ДСНС, з початку року сталося 66 155 пожеж, 1262 особи загинули, 1077 – постраждали. Найбільше випадків займання – 21 780 – було у житловому секторі.
Основні причини виникнення пожеж:
- необережне поводження з вогнем;
- використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання або каналізації;
- несправність та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутовими споживачами електроенергії.
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