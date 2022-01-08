Подолати дитячу травму війни. Як Фонд Ріната Ахметова врятував життя дівчинки з Донбасу (відео)

Творчість як заспокійливе. Психологічні проблеми спричинили чимало труднощів у повсякденному житті 10-річної Кароліни з Донбасу. Та варто їй взяти до рук бісер або кольоровий папір – страхи минають.

Що ще допомагає дівчинці подолати травму війни – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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Кіт Вася для 10-річної Кароліни – справжній антистрес. Бо коли лячно або самотньо – допомагає не тільки налаштованість на позитив, а й жива істота поруч.

"Я дуже хвилююся, боюся бути однією… Я згадую щось хороше і тоді заспокоююся", – розповіла мешканка Краматорська Кароліна Савченко.

Мама дівчинки каже, усі страхи – через війну в Краматорську. Вберегти доньку від психологічної травми – не вдалося.

"Коли вона бачила нашу паніку, то розуміла, що щось не так відбувається… Я навіть зараз говорю, у мене серце починає стукати, бо це складно", – розповіла мешканка Краматорська Віта Савченко.

Психологічні проблеми спричинили низку труднощів у повсякденному житті Кароліни – від остраху залишатися на самоті аж до фізичного болю.

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"Вона з дитинства пережила цей страх – і тепер боїться, якщо когось зі своїх поряд немає, вона дуже хвилюється стосовно цього, починаються навіть напади, панічні атаки", – наголосила мама дівчинки.

Один зі способів долати такі стани – робити щось власноруч.

"Я люблю щось робити!" – зізналася Кароліна.

"У нас творчість: малювання, ліплення, бісер, це все у нас у ході завжди, у нас все скрізь розкладене, ці фарби, фломастери", – розповіла Віта Савченко.

Кароліна пригадує, багато творчих завдань було й під час занять із психологами в проєкті "Мирне літо" від Фонду Ріната Ахметова.

"Я пригадую, як на Мирному літі ми малювали, говорили, щоб я не нервувала, була спокійна", – сказала дівчинка.

Привітати дівчинку зі святами представники благодійної організації приїхали особисто. Кароліна – одна зі ста тисяч дітей, які цьогоріч отримали подарунки від Фонду Ріната Ахметова.

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"Мені здається, це єдиний Фонд, який допомагає взагалі не лише діткам, а й іншим сім'ям у різних складних ситуаціях. Дякую їм велике!" – сказала мешканка Краматорська Віта Савченко.

Акціі "Рінат Ахметов – дітям" уже понад двадцять років. Тільки за останні 14 років привітання від благодійника отримали майже мільйон хлопчиків і дівчаток.

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