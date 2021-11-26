Російські найманці на сході України посили обстріли (відео)

На фронті окупант ніби ошалів, кажуть українській військові. Найманці б'ють щодня з усіх можливих гармат. Із Зайцевого, яке бойовики обстріляли із заборонених мінометів, повернувся військовий кореспондент "Сьогодні" Євген Назаренко.

Обстріли не вщухають

Кирило показує наслідки ворожого обстрілу. Вирвами всіяно все навколо. На позиції української армії з окупованої Горлівки прилетіла частина від військово снаряду. Всього армійці нарахували близько десяти приходів.

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Ворог атакував не ввечері чи вночі, як зазвичай, а, вже не соромлячись — серед білого дня. Втім зненацька наших армійців заскочити не вдалося — всі вчасно сховалися.

"Почули приходи, приходи було досить близько. Після того, як закінчились, пішли подивились, визначили, що це працював міномет "Васильок" 80 калібру", — розповів військовослужбовець ЗСУ Василь.

Міномет Васильок небезпечний тим, що за лічені секунди випускає чотири міни. Саме через це його називають значно смертоноснішим за звичайний. Але ці позиції найманці обстрілюють щодня й набагато більшим калібром, то ж бійці не втрачають пильності.

"Останній тиждень було більш таке загострення, бо кожного дня є обстріли. Як не кулемети, то гранатомети і міномети. Протягом тижня працював також міномет 120-го і 122-го калібру. Так само прицільно, по передній траншеї", — каже військовослужбовець ЗСУ Максим.

Чому стріляють окупанти?

Максим певен: сил і нахабства російським найманцям надає інформація про скупчення військ і про можливе вторгнення Кремля на нашу територію. Адже щойно про це заговорили, ворог активізувався.

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"Саме з цим все і пов'язано, саме через це і відбувається загострення. Вогонь у відповідь ми не відкриваємо дуже часто. Звичайно, є вогонь у відповідь, відповідь адекватна, це є, але на останню провокацію ми не велися і вогонь у відповідь не відкривали", — зазначив військовослужбовець ЗСУ Максим.

Агресор перекидає техніку в бік кордону України

Російські соцмережі чи не щодня повняться новими відео переміщення бронетехніки в бік кордону з Україною. На передовій до цього ставляться спокійно, бо ж українська армія воює восьмий рік поспіль і бачила й російський наступ, і їхніх солдатів.

Військові готові й надалі захищати

"Хай іде в наступ, ми готові зустрічати. Ніхто відступати точно не буде і особовий склад морально-психологічно підготовлений і дійсно готові зустріти і дати адекватну відповідь", — каже військовослужбовець Максим.

На Донбасі бойовики обстріляли позиції українських прикордонників

У середу, 24 листопада, бойовики обстріляли позиції прикордонників на блок-пості першого оборонного рубежу "Мар'їнка". Противники застосували міномети калібру 82 мм. Зафіксовано влучання трьох мін в місця несення служби прикордонних нарядів.

"Завдяки чітким та злагодженим діям прикордонників, особовий склад не постраждав, пошкоджено фортифікаційні споруди", — зазначили в ДПСУ.

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