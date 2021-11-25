Штрафи за порятунок життів: що в таких випадках робити швидким (відео)

Швидка допомога може бути повільною. Водії автомобілів екстреної допомоги щодня перевищують швидкість, аби встигнути врятувати життя. Але камери спостереження не завжди відрізняють спец-транспорт від усіх інших машин.

То ж по всій Україні водії карет "швидкої" отримують штрафи. Новини "Сьогодні" дізнавалися, чи можна їх оскаржити.

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На камерах відеоспостереження видно: автівка екстреної допомоги з увімкненими проблисковими вогнями мчить дорогою. У селі, що за тридцять кілометрів від Черкас, – автотроща. Кілька постраждалих потребують негайної допомоги. То ж гнали чимдуж. Та замість подяки за врятовані життя – медики дістали штраф за перевищення швидкості.

"Несправедливо. Ми ж не самі від себе, а людям же ж на допомогу їдемо. + Приходиться їздити бистріше з проблисковими маячками, бо визовів багато дуже", – розповів водій Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради Олександр Фоменко.

Щодня понад сто карет швидкої поспішають на виклики на Черкащині. Якщо усіх їх штрафуватимуть за перевищення швидкості, це, запевняють медики, паралізує роботу екстреної допомоги. Адже оскарження штрафу – процедура складна й тривала.

"Мені повинен водій написати пояснювальну, його шеф написати, зав підстанцією або станцією. І дальше юрист опрацювати ці документи. Одправити на управління і чекати їхнє рішення, чи задовольнять чи ні", – зазначив директор Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради Ігор Фесун.

Швидкі масово штрафують по всій Україні. Так, у Полтаві 1700 гривень відтепер має сплатити водій, який вчасно довіз ковідного тяжкохворого до лікарні. Запаси кисню закінчувалися, то ж їхав понад сто кілометрів на годину.

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Два штрафи за перевищення швидкості підлеглих отримав і керівник екстренки в Херсоні. Скаржиться: проблема в недосконалому законодавстві.

"На словах нам кажуть: якщо машина буде їхати з включеними спецсигналами, то якоби ці штрафи не будуть розглядатися, але де це написано? Хто це сказав? Цього нема ніде, ні в якому документі", – сказав директор Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Херсонської облради Юрій Бовкун.

У Департаменті патрульної поліції пояснюють: скасувати штраф можна, для цього станції невідкладної допомоги мають звернутися до них письмово. Так анулювали вже пів сотні грошових покарань для швидких. Та назавжди владнає проблему – лише впровадження спеціальних номерних знаків.

"Ми вважаємо, що саме для карет швидкох має бути окремий зразок номерних знаків, які безпосередньо і вирішать повністю це питання", – розповів перший заступник начальника Управління патрульної поліції Олексій Білошицький.

Та цьогоріч такі номери наврядчи запровадять. А доти карети швидких, якщо не хочуть штрафів, муситимуть їздити за правилами. 50 кілометрів на годину. І не факт, що встигнуть.

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