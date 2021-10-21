"Скуплюся за вас у магазині": в Україні вакциновані від COVID-19 пропонують свої послуги неімунізованим

Вакциновані від COVID-19 українці пропонують свої послуги тим, у кого щеплення немає. Зокрема, замість них сходити на закупи, скільки за це беруть та чи є попит на таку послугу — з'ясовувала кореспондентка "Сьогодні" Ганна Безугла.

Мережа рясніє оголошеннями, де вакциновані від COVID-19 українці пропонують свої послуги. Пропозиція актуальна для регіонів, що потрапили у "червону зону", тобто там, де відвідати продовольчий магазин чи торговельно-розважальний центр без паспорта вакцинації не вдасться. Ті, у кого вони є, пропонують зробити закупи замість неімунізованих. Тариф на таку послугу стартує від 80 гривень.

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Для багатьох це лише підробіток, а не основна робота. Тому час із замовником узгоджують заздалегідь. Як і список покупок. Хтось встановлює ліміти – наприклад, аби вага покупок не перевищувала 10-ти кілограмів. Якщо ж важче — доведеться доплатити. А хтось на машині — закупить скільки потрібно. Працює більшість за принципом "Спочатку гроші — потім товар". Однак і на такі умови клієнти є.

"У мене навіть є постійні клієнти, які щоразу телефонують. Я вже знаю, що їм купляти, в яких магазинах. Вони бояться, що їх будуть штрафувати, самі не виходять", — розповідає чоловік, який пропонує свої послуги невакцинованим.

Є й автори оголошень, які на невакцинованих співгромадянах не заробляють. Готові закупитися за них безкоштовно. Однак, що навіть в умовах карантину є хвацькі підприємці – й не дивно, каже маркетолог Юрій Копишинський.

"Це не новинка цього локдауну. Як тільки є якийсь попит і розуміння, що на цьому можна підзаробити – завжди є ділки. І це пов’язано не з локдауном, це пов'язано з підприємницькою жилкою в населення", — розповів маркетолог Юрій Копишинський.

І справді, це вже не вперше, коли навіть від локдауну вигоди знаходили. Так, наприклад, в Іспанії ще на початку пандемії власники собак пропонували здати своїх тварин в оренду. Адже під час суворого карантину прогулянка з домашнім улюбленцем була легальним способом вийти надвір.

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Посилення карантину в Україні

З 21 жовтня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження. Найбільше вони торкнуться пасажирських перевезень між областями. Усі міжобласні перевезення дозволені за наявності COVID-сертифіката або негативного ПЛР-тесту.

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з наступних документів:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної;

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність якої підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, чинний 72 години.

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