Смерть вагітної в Одесі: родичі звинувачують лікарів — подробиці (відео)

На Одещині померла вагітна. Вона захворіла на коронавірус і за перших симптомів звернулася до медиків. Родичі кажуть: хворій призначили "парацетамол" і рекомендували сидіти вдома. Як розгорталися події, чому не врятували та кого звинувачує чоловік померлої? Кореспондентка "Сьогодні" Дар'я Сидоровська з'ясувала.

Рекомендації лікарів

Щаслива родина гуляє узбережжям. 5-річний Данік порпається в піску — він уже знає, що невдовзі у нього з’явиться сестричка. Батько обіймає і ніжно цілує маму. Це одне з останніх відео з усміхненої Ганни. Наступного дня у батьків виявлять ковід. Чоловік вакцинований. Жінка — ні. У Ганни температура 37,9. Гінекологиня рекомендувала вживати воду та збивати жар ліками.

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"Вона говорила: нічого не роби, пий парацетамол. Щодня дружині ставало все гірше і гірше", — розповідає чоловік померлої Олександр Седунов.

Десять діб Ганна плакала від жару, пігулки не допомагали. Ушпиталили 29-річну мешканку Южного після огляду у сімейного лікаря.

Жінка вимушена була самостійно піти до сімейного лікаря

"Аня самостійно прийшла в поліклініку до сімейного лікаря. Сімейний лікар відправив на рентген. Мало того, вона її слухала і сказала, що у тебе, здається, запалення легень", — каже родичка Ганни Світлана Седунова.

До місцевої лікарні Ганна дісталася пішки. Вже було уражено 50 відсотків легень. Та стан погіршувався, кажуть рідні. Її перевели до обласного пологового будинку. Щогодини Ганні ставало гірше. В повідомленнях чоловікові вона обіцяє бути сильною та врешті – прощається і просить пробачення. Рідні стверджують: у місцевій лікарні їй не приділяли уваги та відмовлялися переводити до спеціалізованого шпиталю.

"Вона говорила: я задихаюся, а вони казали: терпи або не вигадуй", — розповіла свекруха Ганни Світлана Седунова.

"Нам давали реанімаційний автомобіль. Ми могли відвезти її в київську клініку, куди завгодно, але вони говорили: все добре. Вони протримали її, заробивши гроші, я розумію, вони заробляли бюджетні гроші, які виділяє держава", — зазначив свекор померлої Артем Седунов.

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Лікарі заперечують провину

У медзакладі своєї вини не визнають. Кажуть, Ганна була у задовільному стані. Обвинувачення називають наклепом інших медиків.

"Коли ми направили хвору в обласну лікарню, завідувач відділення чи начмед, спеціаліст, який побачив хвору, призначив винуватого. Може він передбачав, що можуть бути проблеми та призначив винуватого й в перший день сказав родичам про те, що вам проблеми зробили в южненській лікарні, хоча вона у нас знаходилась три доби. Лікування проводилось згідно з протоколом", — розповів головний лікар Южненської міської лікарні Роман Лиманський.

Три доби за життя вагітної боролися в обласній реанімації. Офіційна причина смерті — COVID-19. Тут провини колег не вбачають. Кажуть, хвороба розвивалася стрімко та уразила усі органи. Вранці стався викидень, надвечір Ганна померла.

"Її перевели до нас, тому що стан її був важким і вона потребувала додаткових методів лікування, таких як інвазивна штучна вентиляція легенів і надалі та інвазивна вентиляція, яка теж проводилась. Там було ураження двох легень, оскільки клінічно дуже важка. Враховуючи стан і стан матки, в якому вона перебувала, то життєздатною дитина не була б, тому що ураження було дуже важким", — зазначив завідувач відділення інтенсивної терапії Одеської обласної лікарні Володимир Лігалов.

Дії правоохоронців

Трагедію розслідує поліція. Чи є халатність у діях лікарів обох медзакладів і гінекологині — мають визначити правоохоронці.

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Одеська область на порозі "червоної зони"

Одеська область знову може повернутися до "червоної зони" через зростання кількості інфікованих коронавірусом. Нині в регіоні слідкують за динамікою поширення COVID-19.

Як зазначив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, в Україні вже п’ятий тиждень поспіль спадає кількість заражень на COVID-19. Водночас в Одеській області дотепер не згортають додаткові ліжка, а допомогу пацієнтам надають у 28 лікувальних закладах.

Директор департаменту охорони здоров'я Одеської обладміністрації Наталія Одарій-Захар'єва зауважила, що в області реанімаційні ліжка заповнені на 100%.