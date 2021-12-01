Субсидія не світить: деякі українці неочікувано залишились без допомоги

В Україні різко зменшилась кількість сімей, які отримують субсидії. Якщо минулого року допомогли більше ніж трьом мільйонам. Цьоріч – майже на півмільйона менше. А декого взагалі змушу.ть повернути виплати.

Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", українець Петро Власович прийшов оформлювати субсидію. Майже половина пенсії, каже, йде на ліки, оплачувати комуналку самотужки – складно.

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"Я хвора людина, інсулін, – на ліки йде багато грошей, зараз опалювальний сезон. Такі ціни страшні. То хоч якась копійка. Минулого року там мізер був – 200 грн", – каже Петро Власович.

Проте, після нетривалих розрахунків виявляється: цього року субсидія пану Петру не світить. Адже пенсія, як пояснюють в управлінні соцзахисту населення, – у чоловіка удвічі вища за мінімальну.

Кілька місяців тому йому дійсно підвищили пенсію на кількасот гривень. Однак пан Петро поки не знає – чи стане цього на комуналку.

"На комуналку тисячі приходять, в минулому році платив і 2 тисячі і більше, в цьому не знаю що буде", – каже пенсіонер.

Що з субсидіями?

Загалом цьогоріч у субсидії відмовили понад 200 тисячам домогосподарств. Серед поширених причин також – депозити на суму понад 100 тисяч гривень і борги за комуналку.

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Однак експерти кажуть – кількість субсидіантів зменшуватиметься й надалі ще й через складність умов отримання допомоги.

"Я не думаю, що ми станемо багатші, не думаю, що впадуть ціни на енергоносії. Напевно, по закінченню опалювального сезону ми будемо бачити ще одну постанову Кабміну яка буде більш жорстко підходити до того, хто має право на субсидію", – вважає член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Лише у Києві порівняно з минулим опалювальним сезоном – 20 тисячам сімей припинили виплачувати субсидії. Та це ще нічого: у деяких випадках гроші можуть навіть попросити повернути. Усе – через недобросовісних субсидіантів – пояснюють у департаменті соцільої політики КМДА.

Для таких громадян, коли пишуть заяву вони пишуть , що коли відбуваються зміни – мають повідомити органи соціального захисту. У разі виявлення такого – припиняється виплата субсидії і надміру нарахована субсидія повертається до державного бюджету.

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Водночас урядовці розширили перелік осіб , які все ж можуть отримати допомогу. Це стосується зокрема тих, що мають мотоцикл, вартістю менше 26 тисяч грн, або будь-який інший транспортний засіб, зібраний самостійно.

Збільшили розмір субсидій у півтора раза для жителів прифронтових районів. І на 300 гривень для тих, хто мешкає у червоних зонах. Водночас до бюджету на субсидії заклали цьогоріч 38 з половиною мільярдів, тоді як минулого року – сума становила на 10 мільярдів більше.

Субсидії у "Дії"

Українці з 29 листопада можуть на порталі "Дія" оформити субсидію на комуналку. Процедура займає близько 30 хвилин.

А тепер отримання стало ще простішим – не треба йти у ЦНАП, заповнювати заяву, збирати документи та стояти у довжелезних чергах. Достатньо лише зайти на портал "Дія", подати заяву та підписати своїм КЕП. Документи одразу надходять до органів соцзахисту, які призначають субсидії.. Крім того, багатьом допомогу продовжать автоматично.

Раніше ми повідомляли, що у проєкті держбюджету на 2022 рік передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.