Традиція доброти: як найвідоміша благодійна організація допомагає дітям здійснити бажання (відео)

19 грудня святий Миколай розкладав подарунки під подушки малечі. Миколая Чудотворця шанують за

турботу про знедолених, хворих, сиріт. Саме такими опікується найвідоміший благодійник країни. Акція "Рінат Ахметов — дітям" — масштабна традиція добра, яка вже понад два десятиліття працює в Україні. Тільки за останні 14 років подарунки отримали близько мільйона дітей.

Діти, які пережили страшні моменти

Наче справжній скарб вони цінують кожну мить щасливого дитинства. Адже знають, що так буває не завжди.

Реклама

"Я по них бачу, що це інше життя і їм тут дуже добре, їм тут подобається. І може вони навіть не згадають про те життя, яке було", — каже вихованець дитячого будинку сімейного типу Андрій Криштапов.

Уже два роки Андрій з братиком і сестричкою мешкають у дитячому будинку сімейного типу. Переїхали сюди, бо з рідною мамою жити стало нестерпно.

"У мене мама пила. Приїхала соцслужба і забрала мене. Мама не працювала, був вітчим, але він теж не працював. Ось так і виходило, що у нас не завжди було що поїсти", — розповідає Андрій Криштапов.

Вони швидко подорослішали. Коли однолітки ходили до школи, Андрій рятував від голоду себе й молодших.

"Я ходив на завод, збирав метал. Завод занедбаний. Потім ходив здавав і йшов купував щось додому поїсти", — згадує Андрій Криштапов.

"Чотири рочки Ігорю і півтора Христині — він нікого не кинув. Він ходив з ними може побирався, може шукав шматок хліба, але він їх не кинув", — каже батько-вихователь дитячого будинку сімейного типу Олег Кисленко.

Витримати такі випробування долі було вкрай важко, згадує Андрій. Але люблячі братик і сестричка завжди його підтримували.

Реклама

"З такими труднощами мені доводилося зіштовхнутися. Але все одно я був радий, що я живий і те, що у мене є братик і сестричка. Я не скаржився ніяк", — розповів вихованець дитячого будинку сімейного типу Андрій Криштапов.

Життя у новій родині змінило все!

До життя в новій родині звикли швидко. Особливо радіють, що поруч дорослі, які дарують тепло. Їх називають мамою й татом.

"Вони розуміють, що їх люблять, що вони потрібні", — зазначила мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу Світлана Кисленко.

"Ми навіть жартома їм говоримо, що їх втратили в дитинстві, а зараз знайшли", — каже батько-вихователь дитячого будинку сімейного типу Олег Кисленко.

У дитячому будинку сімейного типу виховують одинадцятьох хлопчиків і дівчаток.

"У мене мама з татом дуже добрі, вони у важку хвилину допомагають, захищають і люблять нас дуже сильно", — розповіла вихованка дитячого будинку сімейного типу Валерія Шарамбай.

Важливо не лише любити, а й готувати дітей до дорослого життя. По-справжньому батьківську

підтримку відчула десятирічна Валерія. Захопилася грою на піаніно, але згодом зіткнулася з першими труднощами.

Реклама

"Нещодавно їй дуже важко стало і вона хотіла вже кинути. Каже, я напевно не буду грати", — каже мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу Світлана Кисленко.

Тоді матуся знайшла потрібні слова.

"Я їй говорила, що труднощі завжди в житті будуть. Їх треба долати і ніколи не треба перед ними здаватися", — розповіла Світлана Кисленко.

Грі на музичному інструменті дівчинка присвятила вже два роки. І є результат.

Дорослі й діти з будинку сімейного типу переконалися, що у звичайному житті трапляються справжні дива. І хіба не

диво, що всі вони щасливі разом. А наступного року родина сподівається на поповнення.

"Є й інші дітки, які також дуже жадають сім'ю, і наші діти це бачать, тому на цьому ми не зупинимося", — каже мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу Світлана Кисленко.

Фонду Ріната Ахметова змінює життя!

Зустріти одне одного дорослим і малим допомагає Фонд Ріната Ахметова. Свого часу благодійна організація сприяла заснуванню сорока одного дитячого будинку сімейного типу. А ще створили портал "Сирітству – ні". За роки його роботи більш ніж десять тисяч хлопчиків і дівчаток знайшли маму й тата.

"Переконаний, чужих дітей, як і чужої біди, не буває. Саме тому я допомагав і буду допомагати тим, хто цього особливо потребує, — маленьким і незахищеним", — зазначив засновник благодійного фонду Рінат Ахметов.

Зимові свята — час для справжнього дива. Цьогоріч понад сто тисяч подарунків отримали діти по всій країні. Акції "Рінат Ахметов – дітям" вже понад двадцять років.

"За цей час понад мільйон подарунків роз'їхалися, розлетілися, були вручені дітям по всій країні. Форма змінювалася, змінювалася ідея, змінювалися подарунки, але філософія залишалася однією і тією ж — дарувати дітям напередодні Нового року і Різдва підтримку, тепло і турботу", — каже член наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко.

Головна святкова подія — новорічна ялинка, цього разу в Маріуполі. Уже з перших кроків діти опиняються в казковому світі. Разом з іншими, тут новорічні свята зустрічають вихованці родини Кисленків.

"Я бачу захоплення в їхніх очах, що вони бачать таке диво. Дуже здивовані таким великим святом, яке влаштував Фонд Ріната Ахметова. Спасибі велике", — каже мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу Світлана Кисленко.

Привітати дітей приїхав амбасадор Фонду Ріната Ахметова, телеведучий каналу Україна Ігор Пупков.

"Місія Фонду Ріната Ахметова неоціненна. Ці діти розуміють, що вони потрібні, що про них ніхто не забув, що у них є

майбутнє", — зазначив амбасадор Фонду Ріната Ахметова Ігор Пупков.

Різноманітні пригоди тривають декілька годин. Діти проходять квести, збирають нагороди. Яскравих вражень і подарунків – безліч.

"Це свято нам подарував Рінат Ахметов. Хочу сказати спасибі Рінату Ахметову, що він допомагає дітям", — висловлює слова подяки вихованець дитячого будинку сімейного типу Анатолій.

"Рінату Ахметову я хочу сказати, що хочу побачити його, потиснути руку, подякувати за все це", — каже вихованець дитячого будинку сімейного типу Олексій.

Акція "Рінат Ахметов – дітям" — це справжня традиція добра й особистої участі найвідомішого благодійника країни у житті хлопчиків і дівчаток.

Фонд Ріната Ахметова організував тренінг для нових батьків дітей з інтернату

У рамках програми "Сирітству — ні!" Фонд Ріната Ахметова підтримує сім'ї опікунів, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. За 10 років роботи Всеукраїнського національного порталу всиновлення, майже 10 тисяч дітей знайшли сімейний затишок.

Фонд Ріната Ахметова часто організовує виїзні семінари, на яких батьки, що взяли дитину з інтернату, можуть дізнатися багато цікавої та корисної інформації. Зокрема, батьків-усиновителів вчать психології дітей, які пройшли непростий шлях, поки потрапили в сім'ю.

Читайте також