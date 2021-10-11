Звіряче вбивство поліцейського в Чернігові: всі подробиці страшного злочину

Страшні кадри облетіли всю країну. Підлогою чернігівського супермаркету тягнуть людину. Охорона просто дивиться, а касири — працюють. Лежачого грабують і б'ють ногами. Ніхто з "глядачів", а в магазинах їх ніколи не бракує, не втручається. З'ясувалося, що за тим, як підлітки б'ють в магазині одного поліцейського, а іншого доб'ють поруч з супермаркетом, спостерігало чимало людей. Навіть поліція. Чому ж вона не захистила? Ця трагедія викликала шквал запитань. До відео з камер спостереження. Чого нам не показали — з'ясував кореспондент "Сьогодні" Дмитро Волков.

У ніч на 2 жовтня у Чернігові відбувся конфлікт між групою молодих людей і двома співробітниками поліції. Поліцейські, капітан Артур Єрохін — старший оперуповноважений відділу по боротьбі з торгівлею людьми та капітан Володимир Савон були не в формі — обидва перебували у відпустці. Сутичка закінчилася смертю для одного з полісменів і реанімацією для іншого. Відео, яке облетіло інтернет, настільки жахливе, що деякі непритомніли прямо під час перегляду.

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На ролику видно, як людина, схожа на Артура Єрохіна (це полісмен в цивільному і в відпустці) нападає на хлопця в жовтій куртці. Але чомусь відео обривається. Чим завершилася ця бійка — невідомо. Далі — в магазин заходить чоловік, схожий на другого поліцейського — Володимира Савона. За ним слідує один з хлопців. Потім один з них намагається вивести з супермаркету чоловіка схожого на Савона. Йде боротьба. Знову обрив відео. Що таке? Чому нам злили його такими дивними порціями? Далі Савон (якщо це він) заходить в супермаркет, а за ним слідують четверо хлопців. А далі — ще дивніше. Нам показують вже без свідомості чоловіка, якого тягнуть підлогою і б'ють лежачого.

У магазині безліч камер, проте записи показують лише з однієї. В один з моментів до журналістів "Сьогодні" в магазині, де сталася бійка, підходить дівчина. Виявилося, що це заступниця директора. На питання відповідати не хоче.

"Ви розумієте, що зі мною буде, якщо я вам щось розповім або покажу?", — злякано сказала дівчина.

Отже, робітницю, схоже, залякало керівництво магазину. Але не її одну. Охоронець теж в жаху тікав від камери. На очах в охоронця супермаркету чоловіка били по голові та грабували. Є інформація, що поліцію таки викликали. Але чомусь на відео її немає.

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Молодики, як пізніше встановить слідство, — студенти місцевих навчальних закладів, просто йдуть, залишивши потерпілого лежати на підлозі. Крім того, є фрагмент, як чоловік, схожий на Володимира Савона, підіймається і виходить до своїх кривдників і щось їм розповідає. Де в цей момент знаходиться його друг, Артур Єрохін, невідомо.

Але до вбивства залишаються лічені хвилини. Відомо, що перед тим, як з'явитися в магазині, друзі-поліцейські відпочивали в розважальному закладі поряд із супермаркетом — боулінг-клубі. Конфлікт, що спалахнув, привернув увагу випадкових свідків. Його вже знімали прямо з вікон машин. На одному з таких відео можна побачити, що поліцейські намагалися щось зробити. Але людина, схожа на загиблого Артура Єрохіна, голосно повідомляє, що він сам поліцейський. Потім він же відправляє патрульного додому.

Тричі, за інформацією наших джерел, патрульна поліція виїжджала на місце конфлікту і тричі покидала його. Ну а далі — відома картина. Криваве місиво на нічній галявині, яке не варто переглядати навіть людям зі здоровою психікою.

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Може, комусь здалося, що це звіряче, з зухвалими криками добивання жертви відбувалося в віддаленому від людських очей місці? Але ні. Це відбувалося прямо на очах у сотень мешканців будинку. Всім навколо страшно, або — байдуже.

Кореспонденти "Сьогодні" спробували поговорити з поліцейським, який вижив — Володимиром Савоном. Він досі в обласній лікарні. До нього зайшли в палату, однак потерпілий відмовився що-небудь говорити. Зазначив, що для цього є пресслужба. Однак вона не розповість, з чого почався конфлікт.

При чому тут пресслужба, якщо він був у відпустці, і конфлікт стався вночі — не зрозуміло. І не тільки це. Зараз четверо хлопців арештовані і знаходяться в СІЗО. Їм обрано запобіжний захід — 60 діб арешту, відведеного для розслідування справи.

Нині, крім чотирьох підозрюваних, є ще і п'ятий. Чоловік був без документів, який до цього був просто волоцюгою і має погашену судимість. Але чи брав він участь у побитті або тільки вкрав у потерпілого сумку — про це камери спостереження мовчать.

"Я був напідпитку, розумієте, і потягнуло на пригоди", — сказав чоловік.

Пригоди закінчилися смертю людини і довгою чергою тих, хто прощався з Артуром, який залишив на цьому світі дружину з двома дітьми.

"Першу добу я чекала його дзвінка. Я не вірила. Ні. Не вірила. Це не зі мною", — сподівалася дружина Артура на те, що він живий.

Але і далі є питання. Єрохіна поховали через день після загибелі. Не зовсім зрозуміло, чому так швидко поховали чоловіка? Встигли зробити всі експертизи і чи не варто було б їх повторити? Адже що насправді стало причиною смерті, так і не повідомлено. Але найбільше запитань, звичайно, до патрульної поліції.

"Що стосується дій патрульних поліцейських, триває службове розслідування цих дій або бездіяльності. За наказом начальника Департаменту патрульної поліції, чинне керівництво нашого управління відсторонено від виконання службових обов'язків", — зазначив інспектор пресслужби Управління патрульної поліції в Чернігівській області Віталій Копистко.

Відсторонення керівництва

У Чернігові відсторонили від посад начальника патрульної поліції області Андрія Думича і двох його заступників. Це пов'язано з розслідуванням вбивства Артура Єрохіна.

Обов'язки начальника патрульної поліції і його двох заступників тимчасово виконуватимуть інші правоохоронці. Їх імена обіцяють назвати пізніше. Щодо подальшої кар'єри Андрія Думича рішення приймуть за результатами розслідування та перевірок.

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