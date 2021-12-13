Загроза нападу Росії: що потрібно мати у тривожній валізі та як відшукати найближче укриття (відео)

Гучний сигнал має прозвучати у вашому місті чи селищі в разі надзвичайної ситуації або нападу ворога. Валізку або наплічник, до якого радять покласти документи, медичну аптечку, запаси питної води, ліхтарик і навіть презервативи. А далі — рушити до найближчого укриття. Але із цим, як показав рейд кореспондента "Сьогодні" Дмитра Волкова, можуть виникнути проблеми. Це — той ще квест. Хто точно знає, куди бігти, так це деякі чиновники, для них існують навіть спеціальні віпсхованки. А що ж знаходиться у бомбосховищах для простих смертних?

Куди ховатися?

Є просте правило: почув сигнал "Повітряна тривога" — негайно біжи ховатися до укриття, щоб вижити! В Україні, де понад сім років іде війна, про це знають не з підручників. Тому щойно завершилися чергові перемовини Байдена з Путіним щодо України, в інтернеті різко зріс запит: "Де розташоване найближче бомбосховище?". Цікава відповідь на результати перемовин, чи не правда? Київській державній адміністрації довелося навіть організовувати престур для журналістів, щоб запевнити — ховатися є де.

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"Я б не хотів наголошувати на тому, що ми почали якусь роботу внаслідок того, що в нас з'явилася загроза агресії, ні. У 2014 році ми починали з 1500 об’єктів подвійного використання, зараз їх майже 4500", — каже директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.

Журналістам показують типові об’єкти, де справді можна пересидіти обстріл. Нашвидкуруч їх позначили паперовими вказівниками. Хай хоч так. Деякі просто вражають своєю інфраструктурою, якщо можна так сказати. Тут і туалети, і світлі стіни, і навіть — стіл для пінг-понгу. Звичайно, що такі бомбосховища не для всіх, а для чиновників районної державної адміністрації.

Як відзначають працівники ДСНС, такі приміщення мають подвійне призначення. Під час воєнних дій вони перетворюються на командні пункти. Управління містом перейде саме сюди. Решті жителів міста пропонується пересидіти в інших підвалах. Один, наприклад, може бути на не велику кількість людей. Фахівець з питань цивільного захисту показав та розповів нам про один з таких.

"Тут загальна площа всіх приміщень, тут 3 приміщення, 170 квадратних метрів, і відповідно можемо укрити до 170 людей", — зазначив фахівець з питань цивільного захисту Василь Білик.

Місця у сховищах — дуже мало

Один метр на одну людину. Тіснувато. В підвалі є декілька бутлів з водою, туалетний папір, сухий спирт, елементарні медикаменти і ліхтарик. Про все інше громадяни мають подбати самі. Загалом, у сховищах різного класу, враховуючи метрополітен, за даними департаменту муніципальної безпеки, може сховатися близько двох мільйонів восьмисот тисяч людей. Щоправда, на довготривале перебування у підвалах містян просять не розраховувати.

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Скільки потрібно ховатися?

"Якщо особливий період прийде до такого стану, що треба буде ховатися 3-4 дні, то буде проводитись евакуація, ніхто тут перебувати 3-4 дні не буде", — каже директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.

Досвід свідчить про інше. У 2015-му році кілька десятків людей провели в бомбосховищі 7 місяців. Це настільки довго, що людям довелося заново вчитися жити. Втім, яким би не було укриття, воно справді рятує життя, і, звичайно, бажано знати, де воно розташоване.

Пошук укриття

Якщо прямо посеред міста ви почули сигнал повітряної тривоги і, озирнувшись навколо, не побачили таблички із написом "укриття", мабуть, потрібно дістати смартфон, зайти на сайт, у випадку киян — КМДА, знайти там посилання "Карта укриття населення міста Києва" та відшукати найближче сховище.

Тактики наступу бувають різні

Не забуваймо, що сучасні тактики наступу можуть розпочатися з відключення інтернету. І в такому разі інтерактивні карти не працюватимуть. Залишається розпитувати всіх, кого бачите, де знаходиться укриття. Однак ніхто з опитаних нами людей на вулицях так і не згадав, де розташоване укриття. Мало того, що люди не знають, куди бігти в разі обстрілів, вони поняття не мають, як себе при цьому вести. І якщо для дітей ще хоч інколи влаштовують навчання з евакуації до укриттів, то для дорослих роз’яснювальна робота майже не проводиться. Тож у разі небезпеки треба звертатися до людей у формі.

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Що робити, якщо тривога почалася?

"У всіх військових, у всіх сил оборони є спеціальний план розроблення. Найголовніше, і в першу чергу найважливіше – потрібно залишити небезпечні місця. Тобто це може бути громадський транспорт або ваше житло", — розповів експерт з безпеки Леонід Федоровський.

Взяти документи, воду, ліки, речі першої необхідності і знайти за короткий термін укриття – ще не все. Треба знати деякі важливі нюанси. Наприклад, якщо сигнал "Повітряна тривога" сповіщає не просто про загрозу з повітря, а про ядерний удар.

"Важливо розуміти, що при загрозі атому всі такі об’єкти будуть блокуватися впродовж 5-10 хвилин, тобто якщо ви не потрапили туди всередину, то ваше життя у ваших руках", — наголосив експерт з безпеки Леонід Федоровський.

На жаль, ймовірність небезпеки існує, тому краще знати, що з собою брати та куди ховатися від ворога.

Загроза вторгнення РФ

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