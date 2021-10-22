Українців чекає нове подорожчання. Скільки платитимемо за овочі

Огірки та помідори вже цієї зими можуть стати екзотикою. Свіжі овочі рекордно подорожчають. Такі невтішні прогнози дають аналітики. Все – через те, що занадто дорого фермерам буде обігрівати теплиці.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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У столичних супермаркетах ціни на огірки стартують – від 37 гривень, до 40 гривень доведеться заплатити за помідори.

А от на столичних ринках – задешево можна купити хіба що грунтові томати, але й ті – вже у залишках. Решта – тепличний товар. Огірки – від 45 грн, помідори 50-120 грн, залежить від сорту.

Дешевше – точно не буде, кажуть продавці, а от як здорожчає – достеменно не знають.

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"Дуже тяжко передбачити, тому що кожен раз їдеш на закупку і кожен раз зовсім різна ціна, ми не можемо знати, що завтра буде, а що буде післязавтра", – каже продавець на столичному ринку.

Більше говорять фермери. Те, що зараз відбувається на ринку, мовляв, може побити усі історичні цінові рекорди. Через задорогі енергоносії Сергій Борисович на місяць раніше закінчив сезон. Огірків в теплицях не лишилось, дозбирує – болгарський перець. Тепличний бізнес ставить на паузу.

"В даний момент ми будемо стояти просто, зупинимося, тому що за такою ціною газу ми не зможемо продати свою продукцію, тому що імпорт зайде набагато дешевше. Турецькі товари, ми не зможемо продавати", – каже директор тепличного комбінату Сергій Флерчук.

Реальна собівартість огірка, каже фермер, може сягнути двохсот гривень, а такий "делікатес" українцю не по кишені. Адже для багатьох і пів сотні за кіло – дорого. Люди купують менше та обирають альтернативу.

"Капуста, квашені овочі, гриби квашені, все, що буде", – каже продавець.

Овочевий салат сьогодні коштує 40 гривень. За прогнозами експертів вже до Нового року така страва затягне на 25 відсотків більше. Дешевший імпорт до нас приїде, але не раніше лютого.

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Нагадаємо, що Національний банк України прийняв рішення не підвищувати облікову ставку і залишив її на рівні 8,5%. Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Нацбанк готовий вжити додаткових заходів для повернення інфляції до мети 5%, якщо в країні зросте захворюваність на COVID-19 і введуть новий локдаун. Регулятор готовий до уповільнення економічної активності.

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