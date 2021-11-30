Витік аміаку у Вінницькій області: яка ситуація зараз та чи евакуйовуватимуть людей (відео)

Витік отруйного аміаку на Вінниччині. Поруч з місцем аварії немає чим дихати і виїдає очі. Хімічний витік стався на одному з підприємств, яке розташоване фактично упритул до житлових кварталів. Ціле містечко Немирів могли евакуювати. Кореспонденту "Сьогодні" Олексію Керману жителі зізналися, що ладні були тікати з міста. Вони й досі бояться виходити надвір і навіть відчиняти вікна.

Деталі аварії

Витік аміаку стався на підприємстві, де виготовляють хімічні добрива. Відранку рятувальники за допомогою води створюють спеціальний захисний купол, аби речовина не випаровувалась. Та їдучий, різкий запах відчувається добре, бо аміак з однієї цистерни намагаються перекачати в іншу.

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Дихати немає чим, очі виїдає. На цистерні рятувальники у хімічно-захисних костюмах. Водою поливають білу пару – це і є аміак. На територію підприємства одна за одною їдуть пожежні машини. Гнали їх навіть з сусідніх районів. Про витік аміаку у невеличкому місті знають усі. Аварія сталася майже біля самісіньких будинків. Найближчі — за 800 метрів.

"Всім вже повідомили, що є таке. Знаю, що в першій школі взагалі двері закривали, щоб ніхто не виходив на уроках, на перервах", — розповідає жителька Немирова Олександра Лютар.

Місцеві жителі налякані

Навіть надвір виходити страшно, кажуть місцеві. Те, що цистерна не рвонула, — справжнє диво, кажуть рятувальники. Всередині приблизно 50 тонн аміаку. Він настільки небезпечний, що легко може обпекти горло і випалити очі.

Ситуація контрольована

"Це небезпечна, отруйна речовина, до речі, яка може спалахнути. На цю мить десь вже 50 відсотків відкачано цього аміаку, тобто ситуація контрольована", — зазначив речник ДСНС у Вінницькій області Олександр Кутовий.

Дії правоохоронців

У поліції відкрили два кримінальних провадження. Оглянути цистерну поки не можуть, бо вона ще з аміаком, але вже називають одну з причин його витоку.

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"Перевіряємо інформацію стосовно того, чи було втручання, чи дійсно було під час розкладу вагонів здійснено механічне пошкодження даної цистерни", — розповів в. о. начальника Немирівського відділу поліції Олександр Шрамко.

Перевірка рівня забрудненості

Поряд зі слідчими працюють екологи та фахівці санепідемстанції. Вимірюють рівень забруднення повітря, води та ґрунту. Кажуть, пощастило з погодою. Сьогодні висока вологість, туман і немає вітру, тому хмара аміаку дивом не посунула на місто. Змішуючись із водою — ця речовина стає мінеральним добривом.

"Небезпеки немає для населення. Нікого не евакуйовуємо. Ситуація повністю контрольована", — наголосив заступник начальника державної екологічної інспекції у Вінницькій області Ігор Осадчук.

Збитки для підприємства

За попередніми підрахунками, через витік аміаку підприємство вже втратило щонайменше півтора мільйона гривень. Остаточні причини цієї аварії має з'ясувати спеціальна комісія.

Вибух на хімзаводі у Львові

У Львові на території АТ "Львівський хімічний завод" стався вибух. На місці інциденту працювали кілька бригад рятувальників. На щастя, ніхто не постраждав.

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Керівництво заводу розповіло, що вибух пролунав в результаті спрацювання аварійно-захисного клапана високого тиску.

"Це спричинило такий значний вибух, який власне чули жителі району. Хмара, яку могли спостерігати, — не що інше ніж пил, який підняло в повітря", — зазначило керівництво заводу.

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