У дитсадках України — +15 градусів. Чому мерзнуть діти та коли включать опалення

Третина українців досі сидить без тепла. Навіть у дитячих садках мерзнуть діти. Історія з Кропивницького, що просто не вкладається в голові: у дворічної Катрусі посиніли губи та почалися судоми через переохолодження. Її забрали до лікарні. У садочку — лише 15 градусів. Чому діти й досі мерзнуть по всій Україні — дізнавалася кореспондентка "Сьогодні" Валерія Забірко.

Кіровоградська область

Після тривожного дзвінка Оксана миттю забрала дворічну Катрусю й повезла до лікарні. Поки їхали — у дитини почалися судоми. Їй полегшало тільки після уколу. Лікар запевнив, у Каті — переохолодження.

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"У нас температура і вчора, і сьогодні. І це така не дуже приємна ситуація, бо в нашій групі 15 градусів вже другий тиждень", — розповідає мати Катрусі Оксана Деминтієнко.

Опалення й досі немає щонайменше в чотирьох дитсадках Кропивницького.

"Ми вмикаємо обігрівачі, але включити у всіх приміщеннях одночасно ми не маємо такої технічної можливості, тому що наші електромережі не розраховані на таке навантаження", — каже начальниця Кропивницького управління освіти Лариса Костенко.

Початок опалювального сезону відклали, бо система застара. Й водночас увімкнути всі котельні неможливо. Та до кінця тижня має потеплішати у всіх дитсадках міста.

Вінницька область

У Вінницькій області в місті Тульчин без обігріву аж 12 дитсадків. В групах — порожньо, адже на термометрах 15 градусів. Тому вирішили відправити дітей на канікули. 4-річного Артема Ольга вже другий день бере з собою на роботу.

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"Мене це не влаштовує, тому що я цілими днями на роботі. Так само чоловік мій. Мені його немає де з ким залишити", — розповідає мама Артема Ольга Оліфір.

Опалення не вмикають, бо ціна на газ зависока. Щоб у групах було тепло, на місяць мали витратити близько 100-та тисяч гривень.

"За чотири дні ми спалили 14 кубометрів газу — це 14 тисяч 400 гривень. Звісно, це дуже багато. Такий крок закриття вимушений, тому що, якщо ми витратимо гроші зараз, то коли він буде дешевший, в нас просто не буде вже коштів", — каже директорка Тульчинського дитсадка №3 Ніна Макуцеба.

На початок опалювального сезону тергромада закладала ціну на газ 5-6 гривень. Та постачальник підвищив її до 38-ми за один куб. Від його послуг відмовились, бо грошей не вистачить.

"Подали документи на підписання із компанією "Нафтогаз тренд". Ціна — 16 558. Принаймні то є не 38. Звісно, це суттєве зростання у порівнянні від 5-ти чи 6-ти гривень, але не 38 гривень. Це є приємлива ціна", — зазначила заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тульчинської міської ради Алла Поваляєва.

Оголосити переможця тендеру мають до кінця тижня. Сподіваються, знайдуть постачальника, який дешевше продаватиме газ. Інакше канікули у школах та дитсадках, де централізоване опалення, подовжать.

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Школи Закарпатської області залишилися без тепла

У Закарпатській області в Мукачево та його околицях близько 30 шкіл залишилися без газопостачання. Через те, що нема чим опалювати навчальні класи, дітей відправили на дистанційне навчання. Без тепла також залишилися і дошкільнята. Однак їх поки що зігрівають за допомогою електричних обігрівачів.

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