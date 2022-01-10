У Дніпрі знехтуваний закоханий вирішив повернути дівчину за допомогою пістолета (відео)

Дніпровський Ромео: замість співати серенади — стріляв під вікнами коханої. Версії, що та кому доводив — були різні. Але кореспондент "Сьогодні" Антон Мачула дізнався правду.

Деталі інциденту

Стрілянина сталася в спальному районі Дніпра в одному з будинків. Момент потрапив на камеру спостереження.

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На кадрах видно, як чоловік виходить з машини, дістає предмет, схожий на пістолет та 4 рази стріляє у бік багатоповерхівки. Потому — сідає в автівку та їде геть. За кілька хвилин його машину оголосять у розшук. Хто повідомив копам номери — поки інтрига, адже місцеві навіть не чули постріли.

Що стало причиною?

Нам вдалося з'ясувати, що причиною нічної стрілянини стали почуття. У будинку, біля якого стався інцидент, мешкає 21-річна дівчина, до якої цей парубок небайдужий. У такий відчайдушний спосіб він нібито вирішив привернути до себе увагу. Про це "Сьогодні" розповів батько дівчини. Мовляв, пара зустрічалася близько місяця.

"Донька намагалася перервати ці відносини, коли зрозуміла, що вони не туди ведуть, це не та людина. Але він продовжує переслідувати", — розповів заявник Дмитро Забашта.

Батько переповідає: надвечір хлопець приїхав до їхнього будинку і попросив його доньку вийти. Дівчина спустилася. Аби не змерзнути, сіла у машину. А тоді 25-річний чоловік фактично її викрав — переконує батько. Возив містом та не дозволяв вийти з автівки. Лише близько 4-ї ранку нарешті привіз додому і відпустив.

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"Вона прийшла в істериці, в сльозах, в шоковому стані. Ми її дуже довго заспокоювали. Зараз вона приходить до тями, але їй це важко вдається", — каже заявник Дмитро Забашта.

Тим часом кавалер не поїхав, а почав вигукувати погрози та зрештою стріляти по вікнах.

Довелося викликати поліцію

Батько викликав поліцію і повідомив номер автомобіля — його оголосили в розшук. А знайшли за пів години біля супермаркету неподалік. З копами стрілець також поводився агресивно та погрожував. Ще й був напідпитку.

"Його затримали із застосуванням фізичної сили та доставили до відділку поліції", — зазначила речниця патрульної поліції Дніпра Людмила Копиленко.

Наразі відомо, що стріляв він зі стартового пістолета, тож ніхто не постраждав та й вікна лишилися цілі. Після оформлення протоколу за хуліганство — хлопця відпустили.

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Стрілянина у Києві

У Києві сталася стрілянина на території полігону будівельних та великогабаритних відходів №6 на вулиці Пирогівський шлях. Чоловік хотів проникнути на смітник.

Порушника помітили охоронці, які спробували завадити йому. Проте зловмисник вирішив потрапити на полігон через огорожу. Коли працівники полігону почали заважати чоловікові, він вирішив від них відстрілюватись із револьвера Флобера.