У Харкові п'яний коп влаштував три ДТП: чи покарають його (відео)

У Харкові поліцейський за кермом позашляховика влаштував кілька ДТП. Одну за іншою таранив машини. Втратив керування, перекинувся і тільки тоді зупинився. За кермо сів наче напідпитку.

У підсумку його дістали із потрощеної машини, доправили до лікарні, але звідти він утік. Кореспонденти "Сьогодні" з'ясовували, хто він, яке лихо накоїв і чи його покарають.

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Деталі резонансної ДТП

Ці кадри зафільмувала очевидиця одразу після аварії. Разом із п'яним водієм до лікарні забрали його пасажирку та водія Chevrolet. Саме в нього врізався лихач.

Жінку оглянули і відпустили, а от чоловік, який спричинив аварію, від госпіталізації відмовився і втік із лікарні. Під наглядом медиків залишився лише кермувальник Chevrolet – він у відділенні нейрохірургІї.

"У всіх черепно-мозкові травми, численні забої та пошкодження внутрішніх органів. Усі були при свідомості і важких чи вкрай важких, не було", – розповів Віктор Забашта, директор Харківського Центру медичної допомоги та медицини катастроф.

Водій Chevrolet дотримувався правил – кажуть слідчі, а от п'яний коп – мчав.

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На цьому місці втікач зупинився, бо сталася третя остання аварія. Водій Mitsubishi зніс автомобіль, який їхав дорогою, та перекинувся.

Слідчі підтверджують – за кермом Mitsubishi був поліцейський. Підрізав один автомобіль, натиснув на гальма і намагався втекти.

"Спочатку він в'їхав у задню частину автомобіля LADA, почав тікати і вже на швидкості зачепив ще два автомобілі – Chevrolet та Hyundai. Його автомобіль перекинувся", – розповів речник управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Що відомо про винуватця ДТП?

Йому 26 років. У правоохоронних органах із 2017 го. На фото з місця дтп начальник Охтирського відділку поліції, що на Сумщині, упізнав свого підлеглого.

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"Спочатку він працював у нашому відділі поліції, а потім перевівся до відділу превентивної діяльності Писарівки, бо він звідти сам. Щодо роботи за ним зауважень не було", – повідомив начальник Охтирського відділення Нацполіції в Сумській області Руслан Кладько.

Як вдалося дізнатися "Сьогодні", правоохоронець планував переводитись до Харкова на службу з особистих причин.

"Таким не місце у поліції. Якщо він нетверезий і скоїв ДТП. Я думаю, що його буде звільнено", – зазначив Руслан Кладько.

Наразі водія не затримали, у прокуратурі пояснюють – чекають на висновки судмедекспертів про стан потерпілого.

"Після того, як ми отримаємо ці результати, ми вже зможемо кваліфікувати дії водія за статтею

кримінального кодексу України", – розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За таке водіння він може потрапити за ґрати максимум на 3 роки.

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