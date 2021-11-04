У Польщі випробовують українську вакцину проти COVID-19

У Польщі почали тестувати українську вакцину від COVID-19. Випробовують на мишах в одній з лабораторій Гданська. Про розроблення саме вітчизняного препарату і президент України, і урядовці говорили ще торік. Та дослідження і досі тривають. Науковці хочуть розробити ще спрей і таблетки від коронавірусу. Але не вистачає грошей. То коли ж вітчизняні ліки можуть з'явитися в наших аптеках і чи купуватиме їх світ — знає кореспондентка "Сьогодні" Оксана Зінковська.

Від початку пандемії вчені всієї планети шукають захист саме від шипоподібного протеїну коронавірусу. Він допомагає недузі проникнути в клітину та інфікувати її. Українським науковцям вдалося генетично з’єднати частинку шпичака з безпечним токсином.

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"Наша вакцина не містить генетичної інформації самого збудника. І тому вона відрізняється докорінно образом від тих вакцин, які використовуються сьогодні", — розповів завідувач лабораторії імунобіології Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна Денис Колибо.

Ось ця спіраль і має змусити організм захищатися від коронавірусу. На її створення витратили півтора року та 7 мільйонів грантових грошей, які надала держава.

"Ми зараз маємо вже прототип вакцини повністю готовий", — каже завідувач лабораторії імунобіології Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна Денис Колибо.

Та прототип ще мають перевірити на лабораторних тваринах — генномодифікованих мишах, яких заражатимуть вірусом та вакцинуватимуть. За найскромнішими обрахунками, це коштуватиме понад 4 з половиною мільйони гривень. Інститут таких грошей не має. Якщо знайдуть і все мине успішно, потому ще три фази клінічних випробувань на людях. А це вже — мільйони доларів.

Паралельно у Львові за державні гроші група науковців завершує ще один прототип української вакцини. Вона теж білкова, але основний компонент вирощують у дріжджах.

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"Моїм завданням було створити штами, які могли б продукувати цей вірусний білок. Тому що природно це неможливо у дріжджів. Далі ми його вже очищуємо, концентруємо і можемо використовувати для мишей", — розповіла молодша наукова співробітниця Інституту біології клітини Роксолана Василишин.

І це теж українське ноу-хау. Нині препарат випробовують у Польщі на звичайних мишах. Потому мають на генномодифікованих. Втім, перспективнішою дослідники вважають пероральну вакцину, яка теж у розробці. Препарат не має аналогів у світі, вирощений на дріжджах і є значно дешевшим. Поки дослідження тривають на ентузіазмі науковців.

"Мета — зробити пероральну вакцину, яка може використовуватися або як таблетка, або як мікстура, або як спрей", — зазначив директор Інституту біології клітини Андрій Сибірний.

Усі препарати на різних стадіях досліджень. Та жоден не дійшов до тестування на приматах та людях. Та український винахід не піде в шухляду, а може стати основою для вакцин або ліків проти інших хвороб.

"Зараз ми розробляємо підходи з тим, щоб як робити українські вакцини на майбутнє. Чи то від коронавірусу, чи то, що вкрай важливо, від варіантів коронавірусу", — каже директор Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна Сергій Комісаренко.

Користь від української вакцини бачать і у МОЗ. Власний препарат може стати допоміжним, якщо раптом припиниться постачання закордонних вакцин. За попередніми оцінками якнайшвидше та чи інша українська вакцина може з’явитись на ринку за рік або два.

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ВООЗ схвалила нову вакцину від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила для екстреного використання індійську вакцину проти коронавірусу Covaxin від компанії Bharat Biotech. Це уже восьмий препарат, який був схвалений для вакцинації від COVID-19.

Дослідження показали ефективність Covaxin на рівні 78%. Науковці стверджують, що препарат підходить для країн з низьким і середнім рівнем доходу через легкість зберігання.

Єдине протипоказання — вакцину не можна застосовувати вагітним.

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