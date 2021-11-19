У Рівненській області 13-річна дівчинка народила сина вітчиму — подробиці жахливої історії

Історія, яка не вкладається в голові. 13-річна дівчина боялася розповісти матері, що її гвалтує вітчим, поки зрештою не завагітніла від нього. Але й це приховувала аж до 7 місяця, аж поки вагітність не помітили вчителі. За підозрою слідчі затримали вітчима. Як його покарали та як нині живе "жертва" — деталі резонансної історії з'ясовував кореспондент "Сьогодні" Володимир Миколайчук.

Деталі випадку

Юлії — 38 років. Вона виховує десятьох дітей. Дев'ятьох народила сама, а десятого — їй народила тринадцятирічна донька. Причому — від співмешканця самої Юлії. Жінка — офіційна опікунка Дмитрика, дитини, яка з'явилася на світ після зґвалтування. 43-річний Василь скривдив неповнолітню. Йому присудили 10 років тюрми. Мама дывчинки каже, що задоволена таким вироком.

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Вітчим заперечував близкість

Інтимний зв'язок Василь спершу заперечував. Але зізнався, коли ДНК-експертиза виявила — неповнолітня народила саме від нього.

"Було доведено два епізоди сексуального насильства, яке здійснювалося над дитиною. Надалі дитина народила хлопчика, який є ж сином вітчима", — розповіла керівниця відділу захисту інтересів дітей прокуратури Рівненської області Олена Ткачук.

Міг ґвалтувати напідпитку

Сусіди припускають, Василь кривдив падчерку напідпитку.

"Тільки при п'янці це могло бути. Він нормальний чоловік, але як вип'є, то ж знаєте, п'янка є п'янка", — каже сусід Андрій Шелест.

Від дитини не відмовилась

Від сина дівчинка не відмовилася. Доглядає його після уроків, до вечора за няньку — бабуся. Після народження сина Софія не кинула спеціальної школи. Навчається у 9 класі та регулярно відвідує заняття, кажуть педагоги.

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Як ставляться до дівчинки в школі

Софія навчається у класі для дітей із вадами мовлення. Наступного року закінчує школу. Педагоги розповіли, народження дитини не вплинуло на успішність. Та й однокласники її підтримують.

"Її інші діти підтримують, ніколи ніяких насмішок не було. Діти ставляться до неї дуже і дуже позитивно", — каже директорка Мізоцької спеціальної школи Юлія Горчак.

Вирок ще не набрав законної сили. Вітчим зараз у СІЗО, але ще може подати апеляцію.

Проблема сексуального насильства в Україні

Проблема сексуального насильства в Україні стоїть дуже гостро. Не менше 50% українських жінок ставали жертвами сексуальних домагань, а близько 8% українок відчували його на собі багато разів.

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