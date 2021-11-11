На Тернопільщині не відспівали померлу жінку через борги перед церквою

Не впустили до храму, бо заборгувала церкві за ремонт — нечуваний випадок на Тернопільщині. Померлу пані Олену відспівали вдома — проти звичаю — тому що сім'я кілька років не платила церкві так званий "податок на храм". Що це за дива, і як у селі Решнівка ховають тих, хто не має грошей на реставрацію церкви — дізнавалася кореспондентка "Сьогодні" Валерія Забірко.

Сплата боргів — умова відспівування

У пані Людмили померла мама. Жінка заходилася організувати похорон. Та коли звернулася до церковного старости, їй сказали — в соборі відспівають. Тільки треба сплатити борги. З 2015 року сім’я через хворобу доньки не сплачувала так званого "податку на храм".

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"Я кажу, що за ремонт дала 500 гривень і більше не маю з чого дати. Ні, треба платити за всі роки, що не платила за ремонти. Відколи в церкві йде ремонт треба платити по 100 гривень з людини щомісяця, хто приписаний в хаті", — розповіла донька померлої Людмила Адамович.

Брак коштів

Усі гроші в сім'ї Людмили йдуть на боротьбу з онкохворобою її доньки. Велика родина живе із вторгованого за врожай з городу і молоко двох корів. Коштів і так бракує, але староста — був невблаганний. Дверей храму не відчинив.

"На горілочку мають, на все мають: на трактор мають, на це мають, а для церкви святої не мають. Пошкодували. Як так можна?", — каже староста Преображенського собору Іван Вуйний.

Що кажуть священник та староста?

Померла бабуся Олена за життя була дуже побожна. Часто ходила до храму. Та відспівали її проти звичаю — вдома без хоругов і церковного хреста. Священник до журналістів "Сьогодні" не вийшов. Телефоном повідомив — свій обов’язок як духівник виконав.

"Що залежало від мене — я виконав усе абсолютно до останньої йоти, що треба було. На котру годину вони хотіли — на ту я й приїхав. Коли хотіли панахиду — тоді я й відслужив", — зазначив настоятель Преображенського собору Микола Кучер.

Каже — проти церковного старости не піде. Та й сам староста повнить, що то не його рішення.

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"То не я придумав. Сказала громада — хто не дає, то батюшка відспівав і на цвинтар. От це вся моя вина, що я послухав громаду", — розповів староста Преображенського собору Іван Вуйний.

Парафіяни — на боці старости

Парафіяни захищають церковного старосту.

"Парафіянка, яка померла, мала пенсію понад 2 тисячі, мала пай, вона й ходила до церкви. Але діти, які з нею живуть, не дали їй по 100 гривень", — каже прихожанин Преображенського собору села Решнівка Володимир Караван.

За словами старости, на відновлення 300-річного Преображенського собору в Решнівці вже витратили понад два мільйони гривень. Усе — внески селян. Ремонт ще триває. Пані Людмила після скандалу із похороном вирішила таки замовити службу за упокій матері. Та тільки не в селі, а в місті.

Дивне поховання

У селі Домашлин Чернігівської області самотнього чоловіка поховали без труни. Його просто кинули до ями та закопали. Місцеві жителі поскаржилися на старосту села, яка займалася похованням померлого.

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За словами старости села Алли Іванівни, померлий був нелюдимий, із сусідами не дружив і не спілкувався. Сама вона була у його будинку шість років тому, коли працівники соціального захисту приїжджали розбиратися зі скаргою, яку він написав.

Вона зазначила, що про смерть чоловіка довідалися працівники виїзного поштового відділення, які привозили йому кореспонденцію та пенсію, але він не вийшов до них ні 19, ні 21 жовтня.

Залишки тіла померлого, від якого йшов сморід, сусіди відмовлялися допомогти виносити. Крім того, люди почали припускати, що у покійника міг бути коронавірус, і тому його тіло нібито заразне.

На той момент, коли ховали чоловіка, не думали про труну, оскільки всі остерігалися коронавірусу, і думали тільки про те, як швидше поховати.

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