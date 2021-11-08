У Львівській області дитина живцем згоріла в наметі. Подробиці трагедії

У Львівській області однорічний хлопчик згорів у наметі, що обігрівали саморобною пічкою. У небезпеці маленького Сергійка залишила рідна матір. Тепер їй загрожує до 5 років за ґратами. Чи посадять в тюрму багатодітну жінку, яка до того ж має ось-ось народити — знає кореспондентка "Сьогодні" Олександра Стасишин.

Мешканці ромського поселення, що поруч зі звалищем, досі не можуть оговтатися від трагедії. Кажуть, 23-річна Олена з однорічним сином Сергійком, як і всі тут, приїхала з Закарпаття. Жили у саморобному наметі. Заробляли, збираючи метал та інший непотріб. Жінка була сиротою, про сина дбала.

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"Дитина маленька, звичайно, що жах. Не знаю, скільки там в неї дітей. Годувала як могла. Ця мама не винна ні в чому, то так сталося і все", — каже жителька поселення Одарка Сурмай.

Того дня 23-три річна Олена залишила сина у наметі спати, а сама ніби-то пішла по воду, хвилин на 15. Коли повернулася — побачила згарище. Пожильці викликали поліцію і пожежників. Але рятувати вже не було кого.

"Там ще був вогонь, довелося викликати пожежну автоцистерну, щоб загасити на місці та забрати звідти тіло. Буржуйка з 200-літровоі бочки, обрізана половина, поставлена на землю", — розповів заступник начальника 16 ДПРЧ Головного управління ДСНС у Львівській області Андрій Шалаковський.

Це не перша пожежа на місцевому звалищі. Торік у вогні на цьому місці загинув 33-річний чоловік. Сьогодні у бараках порожньо. На місці згарища стоїть хрест.

Роми на звалищі живуть близько семи років — від весни до осені. Зимують удома, на Закарпатті. У мерії запевняють, що там були діти — не знали.

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"Не було відомо, що на території сміттєзвалища проживає мати з малолітньою дитиною в таких умовах, відповідно ніякої роботи не було проведено. Дуже шкода, що ніхто не повідомив і лише нам стало відомо по факту, який стався з дитиною", — зазначила начальниця служби у справах дітей Жидачівської міської ради Леся Маркевич.

До суду Олену відвели під вартою. Засмучена і роздратована спілкуватись із журналістами не захотіла. Те, що відбувалося на суді, вона майже не розуміла. Трималася за живіт, бо на 8 місяці вагітності. А з бабусею на Закарпатті ще 3 синів — 7, 4 і 2 років. Та сторона обвинувачення наполягала на арешті.

"Неналежний догляд матері за своєю дитиною, неналежні умови проживання, хоча як вона повідомила, є одинокою матір'ю, перебуває на обліку в органів соціальної опіки, отримує допомогу від держави, однак не зважаючи на це — проживає в наметі й не гідних для утримання дітей умовах", — розповів слідчий Стрийського районного управління поліції Андрій Гладій.

Після двох годин суд відпустив Олену під домашній арешт до дітей у Сваляву. З електронним браслетом. За злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною їй загрожує до 5 років за ґратами. У мерії тим часом обіцяють, що найближчими днями підуть у поселення з перевіркою.

Схожа трагедія на Закарпатті

У селі Плоский Потік Закарпатської області сталася пожежа у житловому будинку. Унаслідок цього загинули 62-річна жінка та її 4-річний онук. Причиною пожежі могло стати несправне пічне опалення. Через що спалахнув будинок остаточно стане відомо після проведення експертиз. У поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (з позначкою "нещасний випадок").

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