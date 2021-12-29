Водій трамвая, який збив на смерть пішохода в Дніпрі, був тверезий — нові подробиці трагедії (відео)

Трагедія у Дніпрі: там трамвай на повороті зійшов із колії та збив людей, які стояли на світлофорі. Одна з жінок загинула. Кореспондент "Сьогодні" Антон Мачула з'ясував, чому сталося лихо.

Страшна смерть

Світлофор, в який врізався трамвай, вже прибрали. Та все місто досі гуде про страшну смерть перехожої. Трагедія сталася надвечір. Момент потрапив на камери спостереження. Трамвай, що саме виїжджав на перехрестя, раптом зійшов з рейок. Вагон вилетів на тротуар, де стояли пішоходи. Одну з жінок багатотонний вагон притис до стовпа. Її смерть була жахливою.

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"Водій трамваю допустив з'їзд його з рейок, внаслідок чого відбувся наїзд на пішохода — жінку, місцеву мешканку 1969 року народження. Внаслідок чого вона отримала тілесні ушкодження та померла. За попередньою інформацією водій був тверезий", — каже речниця управління нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

Що каже перевізник?

Водію після трагедії дали вихідні. Колеги кажуть: у нього стрес, він просто не може працювати в такому стані. Одна з причин страшної ДТП — погода. Весь день у Дніпрі сніжило і рейки могли заледеніти. Однак, комунальники запевняють: цю ділянку вони прибирали та посипали сіллю. Що сталося з трамваєм? Чому він тоді зійшов з рейок? Це пояснюють перевізники.

"При проходженні стрілки трамвай пішов у розріз. Тобто, передня частина поїхала направо, а задня — наліво. Внаслідок чого була травмована жінка, яка загинула. Водій трамваю чітко пояснив, як він проходив стрілку, як він їхав, тобто, водій трамваю діяв по інструкції. За годину до цієї трагедії служба шляхів проводила очищення трамвайних шляхів цієї стрілки. Був почищений сніг, стрілка посипана сіллю, оброблена. Вона була в хорошому стані", — розповів заступник директора комунального підприємства "Дніпровський електротранспорт" Володимир Сусленков.

У депо кажуть, що шукають контакти родичів загиблої та хочуть допомогти із похованням.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

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зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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