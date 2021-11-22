Водомети та затримання: у Європі протестують тисячі антивакцинаторів

У законослухняній і поміркованій Європі тим часом шаленіють антивакцинатори. Їхні протести цими вихідними охопили низку країн. Найбільші пройшли у Бельгії, Австрії, Італії, та Нідерландах. Водомети, петарди, десятки затриманих, і, навіть, поранені. І усе це при тому, що фіксують уже четверту хвилю пандемії серед нещеплених європейців.

Нідерланди

Відразу сім міст у Нідерландах охопили протести антивакцинаторів. Найбільші — в Амстердамі, Роттердамі та Гаазі. Мирна акція швидко перетворилася на вуличні заворушення. Протестувальники трощили вітрини магазинів, палили поліцейські автівки. Правоохоронці відповіли водометами та гумовими кулями. Поранено сімох і затримано півсотні учасників акції. Травмовано і п’ятьох копів. Протестували нідерландці проти часткового локдауну, коли ресторани, бари та крамниці зачинятимуться на кілька годин раніше. Такі обмеження запровадили на три тижні, бо саме невакциновані відтепер значно більше хворіють на ковід.

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Бельгія

Обурені новими антиковідними правилами тисячі бельгійців вийшли на вуличні протести. Поліція розганяє натовп сльозогінним газом та водометами. Протестувальники у відповідь жбурляють у копів каміння та петарди. Відсьогодні у Бельгії діють нові карантинні обмеження. До бару чи ресторану пускають тільки із сертифікатом про вакцинацію. А офіси знову відправляють працівників на дистанційку. У країні — сплеск захворюваності на ковід. Реанімації переповнені саме нещепленими, звітують лікарі. Але антивакцинаторів це не лякає.

"Ковід — це не хвороба, він як грип. Ми налякані щепленням, адже не знаємо, що це таке", — каже один з протестувальників.

Австрія

Тисячі людей і на вулицях Відня. Вони проти локдауну, який чинний відсьогодні, і обов’язкової імунізації, яка розпочнеться від лютого наступного року. Під час заворушень затримали 10 людей.

Італія

Антивакцинатори вийшли і у Римі. Незадоволені так званими "зеленими паспортами", без яких нещеплених італійців не пускатимуть у громадський транспорт та на роботу.

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Статистика COVID-19 в Україні

Станом на ранок 22 листопада в Україні зафіксовано 7464 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 579, а медпрацівників – 74.

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