Війна між сусідами? Під Києвом спалили автомобілі у дворі будинку (відео)

П’ять автівок згоріли вщент під час пожежі під Києвом. Полум’я охопило цілий двір і мало не перекинулося на житловий будинок. Мешканці кажуть, чули навіть вибухи. Автівки підпалили. Це вже встановили за камерами спостереження. То хто й навіщо це зробив — з'ясовував кореспондент "Сьогодні" Всеволод Прокоф'єв.

Масштабна пожежа

Заграва на увесь двір. Полум‘я таке сильне, що сягає другого поверху новобудови. Це горять припарковані під будинком машини. Через вогонь власники не можуть дістатись автівок.

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Страшна пожежа переполохала увесь будинок близько другої ночі. Побиті шибки на першому поверсі та розплавлені двері під‘їзду. Увесь двір чорний від кіптяви. Вогонь охопив 5 машин. Три з них — знищив вщент. Їхні рештки й досі під будинком.

Автомобіль Олександра згорів вщент. Транспортний засіб хоч і вживаний, та шкода. За старенький мерседес для родини колись віддав 15 тисяч доларів.

"Тільки на металобрухт і все. Підпал, це зрозуміло вже, тому що є відео", — каже власник згорілої автівки Олександр Хрєнов.

Камери спостереження все зафіксували

Записи з камер спостереження вилучили слідчі. На них двоє чоловіків у каптурах, що ходять біля машин — розповідає Володимир, власник іншої знищеної автівки.

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"Суміш побризкали на лобове, під машину, здійснили підпав і пішли", — розповідає власник згорілої автівки Володимир Бондар.

Хто це міг зробити, чоловіки не знають. Підозрюють — це хтось із сусідів, із якими не поділили повноважень у новоствореному ОСББ.

"Ми є правлінням ОСББ й вносимо різні корективи для благоустрою будинку. Є мешканці, які згодні, а є які категорично проти й конфліктують, влаштовують залякування, бійки", — каже власник згорілої автівки Олександр Хрєнов.

Не перший підпал

І то вже не вперше, коли сусіди з‘ясовують так стосунки, — кажуть місцеві. За рік нарахували з десяток підпалів.

"Це вже щось страшне, це вже як війна. Далі стрілянина, мабуть, піде, чи що? Нема що ділити, тут грошей немає, нічого немає", — говорить мешканець житлового комплексу Віктор Воловик.

Чи пов‘язані підпали, — нині перевіряють у поліції.

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"У нас були підпалювачі, які здійснювали підпали взимку. Ті особи, які це скоювали, встановлені, і казати, що це системне — у нас немає таких підстав. Але подивимось, це ще не встановлено", — зазначила речниця управління Нацполіції у Київській області Ірина Прянішнікова.

Зловмисникам тепер загрожує до 10 років тюрми. Та цим, кажуть потерпілі, не обмежаться. Усі збитки — і машинам, і будинку, — повертатимуть через суд.

Що робити, якщо загорівся автомобіль?

треба негайно вимкнути запалення, з’їхати на узбіччя та зупинити автомобіль;

забезпечити швидку евакуацію пасажирів;

зателефонувати до служби порятунку за номером 101;

при змозі, приступити до гасіння пожежі за допомогою вогнегасника;

пальне, у разі його витоку чи пролиття, необхідно загасити в першу чергу;

під час гасіння пожежі в підкапотному просторі необхідно відкрити замки капоту. Відкриваючи капот – направте одразу вогнегасник, адже інтенсивність горіння при його відкриванні посилюється;

найбільш ефективним є одночасне використання декількох вогнегасників та вогнегасних засобів таких як, пісок, кошма та сніг (взимку). Попросіть допомоги в навколишніх;

гасити вогонь необхідно з навітряної сторони, направляючи струмінь із вогнегасника на поверхню, що горить, а не на полум’я;

при гасінні палива, що витікає, необхідно подавати вогнегасну речовину знизу вверх;

небезпечно гасити вогонь в забрудненому одязі (промаслений, просочений парами пального) і якщо руки були змочені пальним.

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