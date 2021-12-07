Взимку — без опалення. У Дніпропетровській області комунальники відмовляються ремонтувати газопровід (відео)

Уже третій тиждень виживають без газу і тепла. Вентиль перекрили у приватних будинках на околиці Кам'янського, що в Дніпропетровській області, бо на газопровід упало дерево. Мешканці тепер потерпають, зокрема, прикута до ліжка пенсіонерка та маленькі діти. Утім, газова компанія перекинула ремонт на жителів. А якщо вони це зроблять власним коштом — вимушені будуть платити штраф. Чому так? Розбирався кореспондент "Сьогодні" Антон Мачула.

Люди гріються, як можуть

85-річна Лідія Іванівна прикута до ліжка. Рятують сусіди. Навідують, вмикають обігрівач, бо в будинку — холоднеча.

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"Сусіди їсти носять, сусіди дуже добрі, рятують. І в мене ще ж синочок має інвалідність другої групи", — розповідає пані Лідія.

Газу, а Отже, й опалення в домівці Лідії Іванівни немає уже третій тиждень, як і в 5 сусідніх будинках. На газову трубу впало зо два тижні тому дерево. Від удару зламалися опори, сам же газопровід хоч і витримав, але погнувся. Газ одразу перекрили. І якщо сусіди ще викручуються дров'яними пічками, то в Лідії Іванівни геть безвихідь.

Шокуюча відповідь від газовиків

Найбільше місцевих жителів шокувала відповідь газівників на питання: коли ж вони відремонтують трубу та повернуть блакитне паливо?

"Прийшла відповідь, що труба у них не на балансі, і ми не маємо права тут дерева садить. А це не ми садили, це вже трубу прокладали по лісосмузі. Кажуть, що в них не на балансі й ми маємо самотужки це робити", — розповіла мешканець Кам’янського Лідія Неклеса.

Що вимагають від людей?

Таким чином, від людей вимагають, аби вони своїм коштом вирізали дерева навколо труби, відновили опори й тільки тоді приїдуть газовики та відкрутять кран.

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Люди навіть не мають права спиляти дерева, які так заважають газівникам. Адже сталося усе в балці на території лісгоспу. За самовільний вируб ще й штраф доведеться сплатити. В лісовому господарстві попередили: аби подолати всі бюрократичні пекельні кола та отримати дозвіл на вирубування цих дерев – справа затягнеться щонайменше до травня.

"Ви скажіть, а чому газова компанія так, як електрики, не візьмуть та й не приберуть? Ми ж їм не забороняємо цього робити. Вони цього не хочуть робити, бо це витратні моменти", — зазначив директор ДП "Петриківське лісове господарство" Іван Яловий.

Чиновники кажуть, що надіслали листи до лісгоспу та газової компанії, але можуть лише рекомендувати. Інакше – порушать закон.

"Якщо ми там почнемо щось робити, то вони викличуть поліцію і заборонять нам проводити роботи", — каже начальник відділу інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю Кам’янської міської ради Ігор Задорожній.

Що кажуть у "Дніпропетровськгазі"?

У "Дніпропетровськгазі" на проблему відповіли: гроші на ремонт не передбачені в тарифі. Але вони можуть усе відремонтувати, якщо укласти з ними окремий договір.

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"Цей газопровід не знаходиться на балансі АТ "Дніпропетровськгаз", тому у тарифі, який затверджує державний регулятор НКРЕКП не передбачені кошти на його обслуговування та ремонт. У свою чергу, "Дніпропетровськгаз" має можливість та необхідні дозволи на виконання даних робіт", — зазначила фахівчиня зі зв'язків з громадськістю та пресою АТ "Дніпропетровськгаз" Євгенія Лапко.

То хто має робити ремонт?

Юристи ж наполягають, ремонт мають робити газівники. Радять звертатися до поліції та суду. Якщо неналежне виконання обов'язків компанією доведуть, то НКРЕКП може вжити заходи впливу аж до позбавлення ліцензії на здійснення виду діяльності на конкретній території.

Ціни на газ у 2022 році

За даними консенсус-прогнозу, ціни у 2022 році зростуть на:

газ — 20%,

гарячу воду та опалення — 16%,

електроенергію — 17,5%.

Зауважимо, що в Україні тариф на газ не змінюватиметься для населення щонайменше до кінця опалювального сезону 2021/2022. Проте наступного року підвищення цін не уникнути.

Так, згідно з консенсус-прогнозом, середньорічна ціна на імпортований природний газ за 1 тис. метрів кубічних становитиме наприкінці 2022 року 347,5 доларів США, наприкінці 2023 — 285 доларів США.

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