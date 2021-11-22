Бутильована, з-під крану, чи фільтрована? Яка вода найменш шкідлива для вживання

Воду з-під крана чимало українців не вживають, тому надають перевагу фільтрованій або магазинні

Водопровідна, бутильована, з-під фільтра — така однакова й кришталево чиста на вигляд. Чи безпечно пити те, що продають у магазинах? А може краще взяти фільтровану з автомата? Що ж буде, якщо постійно вживати воду з-під крана?

Якісна вода — запорука довгого життя

Співачка Руслана у чудовій фізичній формі. Запевняє, якщо пити якісну воду та дихати на повні груди свіжим повітрям — можна прожити до 150 років.

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"Якщо ви маєте ці два елементи, то можете запрограмувати свій паспорт мінімум на 120-150 років життя. Вода — це структура. Вона ідеально вас гармонізує. Ідеально! Але правильна вода. Якщо ви думаєте, що вода з-під крана вам щось дасть — ні. Якщо ви думаєте, що вода з бутля вам щось дасть — ні", — розповідає співачка Руслана Лижичко.

Експеримент над водою

Починаємо з крана. Для чистоти експерименту протягом п'яти хвилин спускаємо застояну воду. Ретельно промиваємо та наповнюємо пляшку. Далі — рушаємо до магазину в середмісті, де продають теж водопровідну, але пропущену через фільтри. Вартість — півтори гривні за літр. Можна набрати в автоматі перед входом, або купити в одноразовій тарі. Так і робимо. Але щойно продавці бачать поряд з магазином камеру — вимагають негайно зупинити зйомку. Демонстрація посвідчення журналіста конфлікт не вирішує. Панікують, ніби чогось бояться. Невдовзі дізнаємося, чого саме.

Третя проба — вода з великої мережі супермаркетів. П'ятилітрова пляшка коштує 28 гривень. Обрали найпоширенішу бюджетну марку.

Усі три зразки у нас. Вода з-під крана, очищена водопровідна, пропущена через фільтр, та магазинна бутельована. Просимо перевірити воду на корисність, мікро та макроелементи, а також відповідність санітарним нормам — мікробне забруднення, наявність збудників хвороб.

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Яку воду п'ють українці?

Поки лабораторія досліджує, питаємо в українців, що п'ють.

"У мене свої фільтри. Великі дорогі фільтри, на кухні поставлені", — розповіла перехожа.

"Хто п'є воду з-під крана, я йому дуже співчуваю", — зазначив опитуваний чоловік.

"Ходжу до бювета", — каже інший чоловік.

Співачка Руслана своє карпатське джерело віднайшла під Києвом.

"У нас є своя очисна система", — розповіла Руслана.

І не просто система, а ціла підземна станція. Яка очищує воду зі свердловини, перенасичену кальцієм і залізом до дистиляту. І наново мінералізує з урахуванням індивідуальних потреб у мікроелементах Руслани та її чоловіка.

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Висновки експерименту

А тим часом експертні висновки щодо води, яку здали в лабораторію, вже готові. Спочатку про мінерали. Тут все у межах норми. Але те, що написано на етикетці, реаліям не відповідає.

Закоркована вода з супермаркету зовсім не містить магнію, обіцяного на пляшці, та майже не містить фтору. За мінеральним складом вона виявляється найгіршою.

"Жорсткість тут дуже низька, всього 0,2. По таблиці фізіологічної повноцінності має бути 1,5 — 7. Жорсткість недостатня, мало солей кальцію та магнію. Натомість є натрій, є хлориди", — каже хімкиня Юлія Чеканова.

У фасованій воді після фільтру мінералів навпаки більше, ніж заявлено у сертифікаті якості. Виняток — магній. Як і в попередньому зразку, його бракує.

"Та більш очищена, а ця трошки менше, але все одно недостатній тут мінеральний склад", — зазначила хімкиня Юлія Чеканова.

Та виробник кращого і не обіцяв.

Остання пляшка — водопровідна. І вона виявляється кращою за попередні зразки. Принаймні за мінеральним складом. Єдиний великий недолік — вміст шкідливого хлору. Пити таку воду без фільтрації і кип'ятіння фахівці не радять.

А тепер до справжнього жаху — результатів мікробіології. Найнебезпечнішою виявилася вода з-під фільтра, що купили в магазині.

"Тут у нас виявлено ешеріхію колі, тобто кишкову паличку, яка не допускається у питній воді. Особливо це може бути небезпечно для дітей та людей похилого віку", — зазначила молодша наукова співробітниця лабораторії мікробіологічних досліджень харчових продуктів Держпродспоживслужби Ольга Марчук.

"Якщо ми вип'ємо кишкову паличку, то у нормі імунітет її повинен придушити, тільки буде порушення мікрофлори. Якщо у людини ослаблений імунітет або вірусне захворювання — можемо отримати отруєння", — розповіла лікарка-дієтологиня Карина Дайнеко.

Кишкова паличка у бутильованій воді, купленій у середмісті. Тепер зрозуміло, чого нам заважали знімати. Напевно, продавці, а може то й власники, знали про антисанітарію. Коли здавали зразки на мікробіологію, уявити такого не могли. Адже тара одноразова, магазин продає дорогі фільтри із новітніми системами знезаражування.

Та це не все. Бутильована вода в закоркованій пляшці із супермаркету — теж із сюрпризом.

"Ми тут бачимо значне перевищення загальної бактеріальної забрудненості. Вона брудна, це вважається брак", — каже молодша наукова співробітниця лабораторії мікробіологічних досліджень харчових продуктів Держпродспоживслужби Ольга Марчук.

Згідно із різними регламентами, бактеріальне забруднення від трьох до шести разів перевищує гранично допустиму норму. Ми зв'язалися з виробниками небезпечної води телефоном. Пообіцяли відповісти письмово, коли вивчать питання.

Вода з-під крана дала фору бутильованій. Її Київводоканал принаймні знезаражує. А ось у магазинах — жодного контролю.

У сільських колодязях з'явилася гаряча вода

У Житомирській області з'явилася поки що незрозуміла природна аномалія. В колодязях у жителів села Тайки Ємільчинського району за холодної погоди з'явилася гаряча вода, температура якої подекуди сягає 50 градусів.

Експерти висунули кілька версій, а місцеві жителі побоюються подальшого підвищення температури.

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