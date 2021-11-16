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День телевізійника: як працює редакція ваших улюблених новин "Сьогодні"

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
16 листопада, 23:37
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Під час зйомок сюжетів новин трапляється різне, але журналісти "Сьогодні" виходять з цих ситуацій з легкістю

І в вогонь, і в воду, у спеку та у лютий мороз, удень і вночі. Професійне свято сьогодні відзначають телевізійники, радійники та зв'язківці. Але як і у будь-яке свято — телебачення завжди з вами. Вихідних тут не буває, як і випадкових людей. У це свято ми вирішили розповісти про телевізійну кухню новин "Сьогодні".

Кумедні ситуації під час ефіру

Просто у прямому ефірі повз ведучих пробігає Бетмен. У студії вибухають лампочки та ламаються стільці. А у включення до журналістів іноді вдираються оголені. Та коли телевізійники у кадрі — попри стрес — завжди знайдуть вихід. Їхній витримці можна лише позаздрити.

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Пряма трансляція з Нью-Йорка стала справжнім світовим мемом. До ведучого новин "Сьогодні" Ігоря Пупкова підкралися перехожі та кричали просто за його спиною.

"Це було несподівано, дуже гучно", — прокоментував ситуацію ведучий Ігор Пупков.

Бувало й таке, що нашим журналістам під час зйомок читали вірші. Потрапити у кадр диваки намагалися не раз — випадково чи зумисно.

Лише позитивні емоції для глядачів

Заради гарного кадру телевізійники долають власні страхи. Готові і в вогонь, і в воду.

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Та попри курйози та помилки працівники телебачення готові прикрити одне одного. Вони завжди у центрі подій. І роблять усе, аби після перегляду новин "Сьогодні" у вас лишалися позитивні емоції.

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