День телевізійника: як працює редакція ваших улюблених новин "Сьогодні"

І в вогонь, і в воду, у спеку та у лютий мороз, удень і вночі. Професійне свято сьогодні відзначають телевізійники, радійники та зв'язківці. Але як і у будь-яке свято — телебачення завжди з вами. Вихідних тут не буває, як і випадкових людей. У це свято ми вирішили розповісти про телевізійну кухню новин "Сьогодні".
Кумедні ситуації під час ефіру
Просто у прямому ефірі повз ведучих пробігає Бетмен. У студії вибухають лампочки та ламаються стільці. А у включення до журналістів іноді вдираються оголені. Та коли телевізійники у кадрі — попри стрес — завжди знайдуть вихід. Їхній витримці можна лише позаздрити.
Пряма трансляція з Нью-Йорка стала справжнім світовим мемом. До ведучого новин "Сьогодні" Ігоря Пупкова підкралися перехожі та кричали просто за його спиною.
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"Це було несподівано, дуже гучно", — прокоментував ситуацію ведучий Ігор Пупков.
Бувало й таке, що нашим журналістам під час зйомок читали вірші. Потрапити у кадр диваки намагалися не раз — випадково чи зумисно.
Лише позитивні емоції для глядачів
Заради гарного кадру телевізійники долають власні страхи. Готові і в вогонь, і в воду.
Та попри курйози та помилки працівники телебачення готові прикрити одне одного. Вони завжди у центрі подій. І роблять усе, аби після перегляду новин "Сьогодні" у вас лишалися позитивні емоції.
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