Десерт з секретом: чи дійсно в згущеному молоці є молоко і цукор?

В Україні можна придбати як якісну згущенку, так і підробку, яка нашкодить здоров'ю

Згущене молоко — що в нього спільного з самогоном? Як хитрують виробники? Омріяний десерт з дитинства, який робить смачним все — від сирників до окрайця черствого хліба. Раніше один із перших апаратів, за допомогою якого можна було зробити зі звичайного молока згущене, був схожий на самогонний. Рідину нагрівали, щоб вийшла зайва волога. Об'єм молока зменшувався в кілька разів, додавали до нього цукор, як консервант, а покупцям розповідали красиву історію про корисний продукт. Зараз чого тільки не побачиш в магазинах: згущенка вівсяна, класична, соєва. Кореспондент "Сьогодні" Віталій Литвин отримав результати лабораторних досліджень та знає багато чого про цей десерт.

Ми розібрали на молекули три банки згущеного молока. Зразки дослідили на вміст немолочних жирів.

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Історія згущеного молока починається ще за часів Наполеона Бонапарта. Французька армія потребувала продуктів тривалого зберігання, серед них — молока. Всім відомо, що цукор є гарним консервантом. У сучасній бляшанці його 170 грамів. Згодом продукт почало споживати цивільне населення, особливо маленькі діти.

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"Це продукт, який містить велику кількість цукрів у поєднанні з жирами, що дуже шкідливо впливає на нашу підшлункову залозу. Для тих людей, які мають надлишкову вагу, це взагалі продукт, якого не має бути в раціоні ні в якому разі", — розповіла лікарка-дієтологиня Євгенія розум.

Водночас виробники для здешевлення продукції додають замінники молока, пальмову олію, ароматизатори та штучні консерванти. На етикетці про це пишуть не завжди.

До лабораторії віднесли три зразки згущеного молока — два українського та один із сусідньої Білорусі. На всіх банках виробник зазначав, що продукт виготовлений саме з молока, без замінників. Для чистоти експерименту зняли етикетки.

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Процес виготовлення продукту на заводі повністю автоматизований — від відбору сировини до пакування. На самому початку молоко має жирність 4%.

"Береться молоко, воно згущається способом випарювання. Додається туди цукор, відбувається процес варіння, консервування", — каже президент групи компаній агропромислового комплексу Валентин Запорощук.

Процес займає півтори доби. У готовій банці — півтора кілограма звичайного молока. Керівник підприємства скаржиться:

"Вперше в цьому році, вперше за багаторічний мій досвід у цій галузі, ми не мали сезонного зниження ціни на молоко", — скаржиться голова правління підприємства-виробника згущеного молока Роман Давида.

Окрім цього, значно подорожчав ще один важливий складник.

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"Наше виробництво споживає приблизно тисячу тонн цукру. У минулому році в цей час ціна цукру була приблизно 11-12 гривень за кілограм. Тобто за тисячу тонн цукру ми платили 11-12 мільйонів. Зараз ціна на рівні 21 гривні. Ціна на цукор виросла вдвічі", — зазначив Роман Давида.

Якщо є проблема з сировиною, чи не означає це, що на експорт йде продукт кращої якості?

"Немає різних ліній. Є лінія одна. Вона виробляється як для внутрішнього ринку, так для зовнішнього", — каже президент групи компаній агропромислового комплексу Валентин Запорощук.

Наші споживачі полюбляють білоруські товари, мовляв, вони якісні. Особливо про це говорять народжені в Радянському Союзі. Чи це так?

"Сформувався імідж традиційності в білоруських молочних продуктах, присмак радянського совка. Це давно вже не так", — розповів голова правління підприємства-виробника згущеного молока Роман Давида.

Дізнаємося про це завдяки результатам дослідження, які проводила лабораторія.

"Для нас вони були невідомі зразки. В результаті досліджень ми виявили, що всі три зразки містять молочний жир 98-99%", — каже доктор технічних наук, начальник науково-методичної лабораторії хроматографічних досліджень ДП "Укрметртестстандарт" Ірина Левчук.

Приємне здивування. Усі три зразки згущенки, які були на дослідженні в лабораторії, виготовлені з молока. Жодного граму пальмової олії.

Яким буде результат органолептичної або смакової експертизи? Їх проводили у Київському національному торговельно-економічному університеті разом зі студентами.

"У двох зразків, в білоруському та українському, який виготовлений на замовлення власної торгової марки, не вірно зазначено вміст цукру. Написано, що повинно відповідати ДСТУ. ДСТУ вимагає не менше ніж 43,5%, а у нас всього 13,5%", — зазначила професорка Київського національного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко.

Однак на смаку це не позначилося. Усі три зразки солодкі. Молоді експерти дійшли висновку, що більш збалансований від українського виробника.

"Капаємо розчин люголя. Не повинно потемніти. Якщо не зміниться протягом декількох хвилин, то це говорить про те, що крохмаль відсутній", — каже професорка.

І знову приємне здивування. Усі три зразки кольору не змінили. Це означає, що виробники не додавали крохмалю.

"Молоко, яке використане для виробництва згущеного молока, теж було різне за якістю. Тому що в одних випадках ми відчували ясний молочний вершковий смак, а в інших відчували смак цукру. В одних випадках молоко було світло-бежевого кольору, а в інших випадках було темнішого кольору", — розповіла Олена Сидоренко.

Отже, в усіх трьох виробників ми не знайшли жодної технологічної аномалії — лише молоко та цукор. То чи буває фальшоване молоко? Звісно. Асортимент у наших магазинах трьома виробниками не вичерпується.

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