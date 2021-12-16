Вдома холодно, а комуналку нараховують: як отримати компенсацію за холодні батареї (відео)

Дотепер не у всіх домівках України є тепло

Куди звертатися, якщо батареї холодні, а рахунок за опалення приходить? З початком опалювального сезону чимало українців зітнулися з неякісним наданням послуг. Як в такому разі отримати компенсацію — дізнавалася кореспондентка "Сьогодні" Анастасія Кримова.

Люди зігріваються як можуть

Пані Галина намагається зігрітися у власній квартирі. Змушена навіть спати у теплому одязі, адже від початку опалювального сезону батареї в її оселі жодного разу не були гарячими. Каже, що у житлових кімнатах опалення вмикають лише після скарг, а потім — швидко зникає. На кухні батареї завжди холодні.

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"У мене духовка була включена зранку, я нагрілася. Вранці виходиш – що на вулиці, що тут, на кухні, ноги мерзнуть. Холодно", — розповідає пенсіонерка Галина Пискаленко.

Батареї холодні, оплату — нараховують

Та попри відсутність опалення, оплату за нього нараховують справно. Приміром, за листопад пані Галина має сплатити майже 900 гривень. Така сама ситуація й у сусідів з інших поверхів за стояком. Комунальники виправдовуються: опалення відсутнє, бо, мовляв, триває модернізація системи теплопостачання у будинку. Невдовзі обіцяють тепло дати.

Як отримати компенсацію?

За те, що опалення немає, кожен мешканець може отримати компенсацію. Для цього:

"Він має письмово викликати дві організації виконавців послуг — з утримання будинку та прибудинкової території. Якщо це, наприклад, комунальне підприємство, то керуюча компанія може бути, та другу сторону — виконавця послуг", — каже начальник управління інспекції самоврядного контролю КМДА Станіслав Москалевський.

Представники цих компаній мають створити спеціальну комісію, яка заміряє температуру повітря у кімнатах упродовж одного-п'яти днів за умовами договору. Температура має бути не нижчою за 18 градусів, а для кутових кімнат — 20 градусів. Після замірів складають спеціальний акт-претензію, який підписують усі сторони. Тоді споживач надсилає акт постачальникові.

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"І він отримає 5% перерахунку за кожен нижчий градус. Якщо температура повітря менша, ніж 12 градусів, і менша, ніж 14 в кутовій кімнаті, він взагалі не має сплачувати за опалення", — зазначила експертка з питань ЖКГ Крістіна Ненно.

Також споживач може звернутися до Держпродспоживслужби та Держенергонагляду, які теж перевірятимуть якість надання послуг. Фахівці радять звертатися одночасно до усіх інстанцій. Та якщо постачальник теплоенергії все одно відмовляється робити перерахунок, споживач може домогтися компенсації. Проте — лише через суд.

Ціни на газ у 2022 році

За даними консенсус-прогнозу, ціни у 2022 році зростуть на:

газ — 20%,

гарячу воду та опалення — 16%,

електроенергію — 17,5%.

Зауважимо, що в Україні тариф на газ не змінюватиметься для населення щонайменше до кінця опалювального сезону 2021/2022. Проте наступного року підвищення цін не уникнути.

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Так, згідно з консенсус-прогнозом, середньорічна ціна на імпортований природний газ за 1 тис. метрів кубічних становитиме наприкінці 2022 року 347,5 долара США, наприкінці 2023 — 285 доларів США.

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