ДТП на Тернопільщині: вагітній дівчині відірвало руку (відео)

Мікроавтобус, яким їхали пасажири, слідував зі Львова

Мікроавтобус всі пасажири знайшли через онлайн-сервіс перевезень / Фото: Колаж: Сьогодні

Готувалася до весілля, але через жахливу ДТП опинилася в реанімації. 22-річній львів'янці відірвало руку, коли автобус, яким їхала, – врізався у вантажівку. Дівчина – вагітна! Згодом стало відомо, що водій набирав пасажирів через онлайн-сервіс перевезень, хоча на це права не мав! Чи вдалося врятувати ще не народжену дитину постраждалої пасажирки? І хто буде відповідати за трагедію? З'ясовувала – кореспондент "Сьогодні" Анна Безугла.

Мікроавтобус, яким їхала молодша сестра Андріана, слідував зі Львова до Тернополя. Водій мчав по нічній трасі і не впорався з керуванням – врізався у вантажівку попереду. Так попередньо з'ясували правоохоронці.

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Вагітна на ранньому терміні Анна, яка сиділа поруч з водієм, постраждала найбільше. 22-річній пасажирці відірвало руку.

Вона взяла це місце тільки тому, що там був ремінь безпеки. І якби вона була не пристебнута, то вона б могла зміститися і там би був просто летальний випадок.

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Анна їхала до сестри, щоб разом вибрати весільну сукню. У них повинен бути розпис в листопаді з чоловіком і передвесільні клопоти посунулися на другий план. Молода жінка – в лікарні. Лише напередодні її перевели з реанімації.

Загроз для плода і протікання вагітності немає. Руку не відірвало, а руку вирвало. Залишили невелику куксу, до якої можливо буде якесь протезування.

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З травмами госпіталізували ще двох пасажирів. Після аварії ті, хто їхав у мікроавтобусі, розповіли – водій за кермом спілкувався по телефону і не раз нехтував правилами дорожнього руху. Ні він, ні водій вантажівки, не постраждали.

Мікроавтобус всі пасажири знайшли через онлайн-сервіс перевезень. Водії публікують там оголошення про подорож і шукають попутників. Не заради того, щоб заробити, а тільки щоб пасажири компенсували вартість пального. Але останнім часом замість легкових автомобілів на маршрутах все частіше стали з'являтися нелегальні перевізники – кажуть експерти.

"Перевізники, які не дадуть вам квиток, незрозуміло який транспорт використовують, в якому стані вони знаходяться перед виїздом на маршрут, і скільки маршрутів на добу вони роблять. Перевізник займається бізнесом по суті. Але він не зареєстрований, податків він не платить, ліцензії у нього немає", – говорять експерти.

Саме таким перевізником виявився і той, що доставляв пасажирів зі Львова до Тернополя.

Гучні випадки з компанією

Ця компанія в Україні працює вже сім років. І нерідко такі пошуки попутників завершувалися трагічно – як для пасажирів, так і водіїв.

Найгучніший випадок стався в 2016-м. Тоді львів'янин Тарас Позняков їхав до Києва і взяв двох пасажирів. Однак до столиці не доїхав – зник разом з машиною. Згодом машину зі слідами від куль і кров'ю знайшли в гаражі біля Києва.

Одного з попутників Тараса визнають винним у вбивстві і засудили довічно, а його спільник вироку суду не дочекався – за два місяці до цього помер. Тіла Тараса не знайшли досі.

А два роки тому водій з онлайн-сервісу згвалтував пасажирку, яку віз з Одеси до Черкас. Дорогою пригостив її нібито кавою – після якого дівчина заснула. Чоловік повернув у ліс і поглумився над попутницею.

Що стосується аварії на трасі – тепер поліція перевіряє, чи був водій мікроавтобуса в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Виробництво через порушення правил дорожнього руху вже відкрили. Якщо вину водія доведуть, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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