Енергетична криза. Що відбувається з цінами на газ в Україні?

Через "газові" проблеми в Україні подорожчають найнеобхідніші продукти

Звикайте до дорогих продуктів, плануйте свій бюджет, щоб було чим заплатити за квартиру або оренду, готуйтеся до космічних цін у перукарнях та ресторанах. Цього тижня було як ніколи багато таких порад, і всі вони крутилися навколо слова "газ". В області одна за іншою говорили про надзвичайну ситуацію через відсутність палива. Мельники заявили про +25% до ціни хліба. Вартість пшеничного хліба вищого ґатунку, вартість хліба житнього, тобто пшеничний буханець вагою 600 грамів, який на початку року коштував 16 гривень 62 копійки, влітку майже 18 гривень, тепер може підскочити до 23 гривень. Кілограм відповідно коштуватиме десь до 38 гривень. Ну а буханка житнього з 13 гривень 80 копійок на початку року може подорожчати майже до 19 гривень, у кілограмах — до 32 гривень. А як же рекордний врожай зернових? Кореспондентка "Сьогодні" Ірина Смірнова з'ясувала правдивість цих прогнозів.

Хліб, цукор, тепличні овочі, курятина — перші претенденти на подорожчання. І це через нову кризу, що котиться Європою. Цього разу — енергетичну. За останні півтора тижня газ побив історичний рекорд — 1 900 доларів за тисячу кубів. Питання не тільки про суми в платіжках за опалення та гарячу воду. Тут уряд намагається втримувати ціну. Подорожчають найнеобхідніші продукти.

Реклама

Найдорожчий хліб у звичайному кіоску коштує зараз 27 гривень. Через здорожчання енергоносіїв, ціна на хліб може підскочити ще на 20%.

"Це не тільки за рахунок газу. Газ спричиняє здорожчання десь близько на 10%. В першу чергу це стосується борошна", — каже перший віцепрезидент всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.

І це за умов, що нині зібрали рекордний за незалежності врожай — 32 млн тонн. Для порівняння минулого року — 25, а для споживання Україні достатньо 7 млн тонн.

В зоні енергетичного лиха опинилося все виробництво зав'язане на споживанні газу. Найскладніше — підприємствам хімічної промисловості, металургії, а також виробникам цементу. На відміну від аграріїв вони не мають ніяких преференцій від держави.

Реклама

"Для промисловості ця ситуація набагато гірша, тому що їм ніхто пільги ніякі не надає і не може надати, оскільки газу власного видобутку вистачає лише для населення, а промисловість мусить купувати імпортний газ, імпортним паритетом, а це, інколи, за 35-40 гривень за 1 куб. Безумовно, така ціна для багатьох промислових підприємств не є підйомною", — зазначив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко.

Причиною подорожчання енергоносія в Європі, і як наслідок в Україні, називають економічне зростання в азійському регіоні. Воно прийшло на зміну різкому спаду запандемічного 2020 року. Найкраще справи йдуть у Китаї, і йому в цьому році у порівнянні з попередніми, знадобилося на 25% більше газу. Велика частина блакитного палива замість Європи попрямувала до Піднебесної.

"По-перше, виник дефіцит, і по-друге, Росія захотіла скористатися цією ситуацією й припинила продаж природного газу на європейських ринках. Тому ціни різко пішли вверх", — коментує директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко.

І зробила це не просто так. Мета — не надто вишуканого геополітичного шантажу, заробити на довгострокових контрактах, і домогтися, щоб "Північний потік-2" все ж запрацював. Аби показати Європі та світу, яка Росія біла та пухнаста, Володимир Путін ще й розповідає, що обсяг транзиту через Україну "Газпром" підвищив цьогоріч на 10%. Хотіли й могли б більше, та, мовляв, технічний стан української ГТС не дозволяє. Очільник "Нафтогазу" називає це все брехнею.

"Минулого року було заброньовано для транзиту через Україну 65 млрд, цього року — 40 млрд. Це більше, ніж у півтора раза. Якщо ми подивимося навіть на добові обсяги транзиту, то ми побачимо, що вони впали фактично у 2 рази. Це чергова порція неправди, яка свідчить про те, що Путін нервує, бо він розуміє, що насправді цей шантаж, який він створює по всій Європі — не проходить. Йому не вдається запустити "Північний потік-2", навіть коли він вже побудований", — зазначив очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Зима за прогнозами може бути аномально холодною. Тож які цифри ми побачимо у квитанціях за теплопостачання та гарячу воду — питання номер один для більшості українців. У "Нафтогазі" запевняють, що за рахунок газу українського видобутку, ціна принаймні у цьому опалювальному сезоні підвищуватися не буде. За словами Юрія Вітренка, "Нафтогаз" має достатньо газу для забезпечення всіх потреб населення.

Реклама

Ціну на газ для населення держава намагається втримати, але робить й кроки, які в перспективі можуть лише погіршити економічну ситуацію в країні. Тимчасова заборона продажу блакитного палива за ринковими цінами приватним компаніям, може призвести до їх закриття. Про це заявив експерт з питань України Андерс Аслунд. Йдеться про ініціативу українського парламенту запровадити фактично державне регулювання цін на газ. Влада пропонує приватним компаніям продавати енергоносій з мінімальною націнкою, однак не попереджає про її розмір. Це, на думку експерта, може похитнути довіру до України, як ефективного транспортера.

"Буде менше виробництва, буде менший рівень життя. Іноземці не будуть інвестувати в Україну. Користі ніякої не буде. Буде менше виробництво газу, коли триває великий дефіцит газу і у світі, і в Європі", — розповів експерт з питань України Андерс Аслунд.

На сьогодні більш-менш стабільною є ситуація для домогосподарств, які напряму купують енергоносій для опалення у того ж "Нафтогазу". А от мешканцям багатоповерхівок — як пощастить. І дієвість підписаного меморандуму між урядом, "Нафтогазом" та очільниками міст про стримання тарифів на теплопостачання та гарячу воду видається сумнівною. У Рівному, наприклад, уже оголосили про їхнє підвищення на 46%.

"Розумію стурбованість мешканців міста. Уряд поставив нас в дуже непрості умови. Тому фактично на нас поклали відповідальність по прийняттю непопулярних рішень. Так вирішив Київ, щоб зменшити частку негативу на себе. Виходимо з того, що є", — зазначив міський голова Рівного Олександр Третяк.

У складній ситуації — бюджетники. "Нафтогаз" пропонує їм 16,80 грн за тисячу кубів, але реально вони платять значно більше, адже нові договори ще не укладені.

"Уже в області мені сказали, що ціна на газ зараз 37 у них в облгазі, а у НАК "Нафтогазі" — 16,80 грн за один куб", — каже директор Коломийського геріатричного пансіонату Роман Лазорко.

Мало того, газопостачальні компанії іноді просто перекривають трубу через вичерпання ліміту. 80 мешканців геріатричного пансіонату в Коломиї могли зовсім залишитися без тепла.

"Працівники газової контори прийшли до нас й кажуть: підпишіть, будь ласка, папір, поставте печатку, ми вам відключаємо газ. Я кажу, що у мене 80 осіб інвалідів лежать, ви зараз мені відключите газ, вони мені повмирають від холоду, що я маю робити?", — розповів директор Коломийського геріатричного пансіонату Роман Лазорко.

Тепло у стареньких таки буде. Роман Лазорко вмовив не відключати газ. Йому просто пішли на зустріч через його підопічних. У геополітиці у такої категорії як людяність — не існує. Допоки Росія не припинить шантажувати Європу, намагаючись запустити вже побудований "Північний потік-2", газові гойдалки можуть тривати, принаймні, до кінця опалювального сезону.

Читайте також